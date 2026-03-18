САЩ спешно нареди на всички посолства да увеличат мерките за сигурност (ВИДЕО)

Държавният департамент на САЩ спешно нареди на всички посолства да увеличат мерките за сигурност. Това се дължи на рязкото нарастване на заплахите на фона на конфликта около Иран. От края на февруари вече има 292 атаки срещу американски обекти в Близкия изток. Още: Украински специалисти за борба с дронове са в Близкия изток

Атакуваха американското посолство в Багдад

The U.S. State Department has urgently ordered all embassies to increase security



This is due to a sharp rise in threats amid the conflict surrounding Iran.



Since late February, there have already been 292 attacks on U.S. facilities in the Middle East.



Today, the U.S. embassy… — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2026

Американското посолство в Багдад беше атакувано отново. Регистрирани са няколко удара, някои от които са поразили целите си. Дори и с поставени системи за противовъздушна отбрана, обектите продължават да търпят щети.

Още: Иран удари Израел с една от най-страшните си ракети? (ВИДЕО)

Вашингтон настоява всички мисии незабавно да се подготвят за най-лошия сценарий.

Освен това ирански балистични ракети „Хорамшахр“ са били насочени към Израел тази вечер, предадоха редица информационни агенции. Информацията не е официално потвърдена. „Хорамшахр“ е най-модерната ракета в арсенала на иранската армия. Декларираното тегло на бойната й глава е цели 1800 кг, а ракетата има обхват от цели 2000 км.

Съобщения за избухнали сблъсъци между силите за сигурност и цивилни граждани в квартал Джанат Абад в Техеран се появиха в социалните мрежи. Постъпват информации за напрегната обстановка в иранската столица, но за момента няма повече подробности.

Още: Иран потвърди смъртта на Али Лариджани, атакува отново Дубай (ВИДЕО)