Тръмп и Рубио атакуват властта в Куба след енергийния срив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща незабавни мерки срещу социалистическото правителство на Куба в момент, когато мерките му срещу острова вкарват карибската страна в още по-дълбока икономическа криза, предаде Асошиейтед Прес. След поредното прекъсване на електроснабдяването в цялата страна, Тръмп и държавният секретар Марко Рубио заявиха, че американската администрация смята островната държава за следващата страна, в която САЩ могат да разширят влиянието си.

"Куба в момента е в много лошо състояние. И много скоро ще предприемем нещо по отношение на Куба", заяви Тръмп.

Рубио, който е от кубински произход, заяви, че островът „има икономика, която не функционира в рамките на политическата и правителствената система“. „Те не могат да я оправят“, добави той.

Коментарите на Тръмп идват на фона на военната операция на администрацията му, при която беше заловен президентът на Венецуела Николас Мадуро, както и на военните удари на САЩ срещу Иран.

Администрацията на Тръмп очаква президентът на Куба Мигел Диас-Канел да напусне поста си в момент, когато САЩ продължават да водят преговори с кубинското правителство. Той не даде подробности относно това кого администрацията би искала да види на власт.

Енергийна криза

Електроснабдяването в Куба снощи поетапно се възстановяваше в болниците и в някои домове, но властите предупредиха, че мрежата може да претърпи нов срив.

Правителството обвинява за проблемите си енергийната блокада на САЩ, след като през януари Тръмп предупреди, че ще наложи мита върху всяка страна, която продава или доставя петрол на Куба.

Въпреки че Куба произвежда 40% от петрола си и генерира собствена електроенергия, това не е достатъчно, за да задоволи вътрешното търсене, тъй като остарялата ѝ електроенергийна мрежа продължава да изпитва затруднения.