Тръмп не се страхува от виетнамския сценарий за войната в Иран (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не вижда причини да се опасява, че продължаването на конфликта с Иран може да се развие по "виетнамски сценарий", съобщи АФП. "Не, не се страхувам от това. Аз изобщо не се страхувам от нищо", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. Така той отговори на въпрос дали не се опасява, че операцията срещу Иран, в случай че бъдат изпратени войски директно в тази страна, може да се превърне за САЩ във втори Виетнам. Още: САЩ спешно нареди на всички посолства да увеличат мерките за сигурност (ВИДЕО)

Trump is not concerned about a “second Vietnam” scenario in the event of a possible ground operation in Iran.



“No, I’m not afraid. I’m actually not afraid of anything,”

— the U.S. president said. pic.twitter.com/XIJmBJfuC0 — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2026

Тръмп разглежда идеи за нови военни операции в Иран

"Ню Йорк таймс" вече писа, че Белият дом разглежда идеи за военни операции в Иран с ограничен мащаб, които почти сигурно ще изискват присъствие на военни на иранска територия.

Един от вариантите е поемането под контрол на остров Харк, който Иран използва за товарене на петрол на танкери. Вторият вариант за действие е операция срещу ядрения обект в Исфахан, където, както се смята, се крие иранският обогатен уран.

