Правителството на Гюров:

Тръмп не се страхува от виетнамския сценарий за войната в Иран (ВИДЕО)

18 март 2026, 6:15 часа 477 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не вижда причини да се опасява, че продължаването на конфликта с Иран може да се развие по "виетнамски сценарий", съобщи АФП. "Не, не се страхувам от това. Аз изобщо не се страхувам от нищо", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. Така той отговори на въпрос дали не се опасява, че операцията срещу Иран, в случай че бъдат изпратени войски директно в тази страна, може да се превърне за САЩ във втори Виетнам. Още: САЩ спешно нареди на всички посолства да увеличат мерките за сигурност (ВИДЕО)

Тръмп разглежда идеи за нови военни операции в Иран

"Ню Йорк таймс" вече писа, че Белият дом разглежда идеи за военни операции в Иран с ограничен мащаб, които почти сигурно ще изискват присъствие на военни на иранска територия.

Още: САЩ удариха с бомби обекти на Иран в близост до Ормузкия проток

Един от вариантите е поемането под контрол на остров Харк, който Иран използва за товарене на петрол на танкери. Вторият вариант за действие е операция срещу ядрения обект в Исфахан, където, както се смята, се крие иранският обогатен уран.

Още: Иран удари Израел с една от най-страшните си ракети? (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ война Иран
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес