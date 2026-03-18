Лондон заплаши със съд Роман Абрамович заради средствата, обещани за Украйна

Бившият собственик на Челси, поставен под санкции, Роман Абрамович получи предупреждение, че от британското правителство се подготвя съдебно дело, след като не е изпълнил обещанието си "да постъпи правилно" и да освободи 2,5 млрд. паунда от продажбата на клуба в помощ на Украйна. Руският олигарх бе принуден да продаде Челси след налагането на санкции в началото на войната на Русия в Украйна.

Премиерът сър Киър Стармър предупреди през декември, че Абрамович може да бъде съден, ако не преведе средствата.

"Дадохме на Роман Абрамович последен шанс да постъпи правилно. Отново той не изпълни обещанието си за дарение. Ще предприемем допълнителни стъпки, за да се уверим, че обещанието, което даде по време на продажбата на Челси, ще бъде спазено", заяви говорител на правителството.

Правителството издаде лиценз през декември, позволяващ освобождаването на парите за нова фондация за хуманитарни цели в Украйна, но това изискваше съгласието на Абрамович, което така и не е дадено. Той бе предупреден, че ако не го направи в рамките на 90 дни, правителството ще го съди в Обединеното кралство. Публикувани миналата седмица финансови отчети на Fordstam – компанията-майка на Челси по време на управлението на Абрамович, показаха, че те само „възнамеряват“ да предоставят 987 млн. паунда на благотворителна фондация след погасяване на заеми, а не цялата сума, поискана от правителството.

Британските санкции срещу Абрамович бяха наложени първо от консервативното правителство на Борис Джонсън, като Лейбъристката партия ги продължи.