Нов жесток метод да станеш войник на Путин: Колят "санитарно" добитъка ти и препитание остава само руската армия (ВИДЕО)

18 март 2026, 6:48 часа
Информацията, че в Русия местните власти по места конфискуват и колят добитък на руските селяни, за да нямат поминък и да бъдат принудени да търсят препитание като войници в руската армия, изглежда се потвърждава от нов видеозапис. В него руски войници се молят на руския диктатор Владимир Путин да спре този процес и здрав добитък да не бъде "санитарно" колен - ОЩЕ: Путин го е страх от САЩ: Последствията от дивотиите на Тръмп стават все по-видими (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Тук защитаваме интересите на Русия. Междувременно нашите бащи и майки биват лишавани от препитание по домовете си", гласи посланието, с което Путин е молен да спре клането на добитък в Новосибирска област. Конкретно е посочено село Козиха.

"Хората са отчаяни. Това са селски семейства, нашият тилен фронт. Те ни помагат, плетат чорапи, опаковат пакети и просто се молят за нас. Ние сме тук, защитавайки страната и интересите на Русия. Междувременно нашите бащи и майки биват лишавани от дойки по домовете си. Това е болезнено и несправедливо. Спрете това в Козиха и други села. Нека провеждат честни проверки, показват документи и тестове и не отнемат здрави животни. Нашите семейства не са врагове - те са гръбнакът на фронта", заявиха участниците в обжалването.

Междувременно Ординският районен съд на Новосибирска област глоби седем жители на селото, участвали в протести срещу конфискацията на животни, съобщава руският опозиционен информационен проект "Агентство". Те бяха глобени с по 12 000 рубли всеки за "организиране на масово събиране на граждани на обществени места". Трима други бяха осъдени на два дни арест.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
добитък руска армия руски войници война Украйна мобилизация Русия
