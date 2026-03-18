Информацията, че в Русия местните власти по места конфискуват и колят добитък на руските селяни, за да нямат поминък и да бъдат принудени да търсят препитание като войници в руската армия, изглежда се потвърждава от нов видеозапис. В него руски войници се молят на руския диктатор Владимир Путин да спре този процес и здрав добитък да не бъде "санитарно" колен

"Тук защитаваме интересите на Русия. Междувременно нашите бащи и майки биват лишавани от препитание по домовете си", гласи посланието, с което Путин е молен да спре клането на добитък в Новосибирска област. Конкретно е посочено село Козиха.

"Хората са отчаяни. Това са селски семейства, нашият тилен фронт. Те ни помагат, плетат чорапи, опаковат пакети и просто се молят за нас. Ние сме тук, защитавайки страната и интересите на Русия. Междувременно нашите бащи и майки биват лишавани от дойки по домовете си. Това е болезнено и несправедливо. Спрете това в Козиха и други села. Нека провеждат честни проверки, показват документи и тестове и не отнемат здрави животни. Нашите семейства не са врагове - те са гръбнакът на фронта", заявиха участниците в обжалването.

Междувременно Ординският районен съд на Новосибирска област глоби седем жители на селото, участвали в протести срещу конфискацията на животни, съобщава руският опозиционен информационен проект "Агентство". Те бяха глобени с по 12 000 рубли всеки за "организиране на масово събиране на граждани на обществени места". Трима други бяха осъдени на два дни арест.

А как върви обучението на руски студенти да се превръщат във военни оператори на дронове - вижте:

❗️Recruitment of 🇷🇺Russian students into the "Unmanned Systems Forces of the Russian Federation" – situation pic.twitter.com/XnZHJkrk6E — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) March 17, 2026

