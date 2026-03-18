БНР подлуди Русия с новина за 90 млрд. евро за Украйна, докато Орбан директно изнудва Киев за руския петрол по "Дружба" (ВИДЕО)

18 март 2026, 6:22 часа
Истинска игра на тронове в сложна шахматна партия както би се изразил американският президент Доналд Тръмп върви по отношение на уж сигурния заем от 90 млрд. евро на ЕС за Украйна. Припомняме, че беше одобрено в рамката да участват само държави от ЕС, които искат – Унгария и Словакия казаха, че не искат, но въпреки това унгарският премиер Виктор Обран наложи вето, след като се оказа, че процедурата не може да мине по пистата с квалифицирано мнозинство. Орбан директно показа и направо дори каза, че иска Украйна да възобнови подаването на руски петрол по петролопровода "Дружба" за Унгария – иначе украинският президент Володимир Зеленски (т.е. Украйна) няма да види европейския заем.

"Ако няма петрол, няма пари", заяви Орбан в специално видеообръщение - Още: Зеленски изостри тона към ЕС заради Орбан и руския петрол. Сложен военен шахмат в Запорожието (ОБЗОР - ВИДЕО)

Европари срещу руски петрол?

На този фон, Българското национално радио (БНР) буквално побърка всички по-големи медии в Русия. Причината – кореспондентът на БНР в Брюксел Ангелина Пискова предаде, че дипломатически източник от ЕС категорично е заявил, че заемът е договорен и няма да се предоговаря. Това е заглавието – но в материала на БНР уточнението гласи и то още в първия абзац: "Очаквам решението за заема от 90 млрд. евро за Украйна да бъде взето много скоро. Заемът за Украйна е договорен и няма да се предоговаря", заяви дипломатически източник от ЕС. А увереността идва, защото председателят на ЕС Антониу Коща е говорил преди 24 часа с Орбан и му е казал, че трябва да се придържа към общото решение, в което самият Орбан е участвал - нещо, което Коща каза и публично преди време. Само че цитираното по-горе видеообръщение на унгарския премиер беше публикувано снощи т.е. след предполагаемия разговор с Коща.

За руските медии, начело с ТАСС обаче, прочитът и то с цитат на БНР е по-различен – че всичко по заема вече е уредено и няма повече никакви спънки.

Припомняме, че след като Орбан наложи ветото, скандинавски държави, начело с Дания, посочиха, че има и друг път – сключване на двустранни заеми с Украйна, като така може да се предадат по-бързо 30 млрд. евро – ОЩЕ: Напук на Орбан и Фицо: Няколко страни спасяват Украйна с двустранни заеми

На този фон, от официалното писмо на ЕС изчезна "обещанието" да бъдат осигурени пари за възстановяването на "Дружба". Става въпрос за поразен обект на петролопровода на украинска територия - на 27 януари, при поредната масирана комбинирана въздушна атака на Русия. В социалната мрежа "Х" председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че "ЕС предложи на Украйна техническа подкрепа и финансиране" (The EU has offered Ukraine technical support and funding). В официалното писмо на ЕС, публикувано като прикачен файл на официално прессъобщение в сайта на Европейския съвет обаче, думата "funding" я няма, но в самото прессъобщения я има, което е точно копие на написаното от Фон дер Лайен в профила ѝ в "Х". В официалното писмо, за сметка на това, пише, че "това може да бъде платено от еврофондове" (This could be paid for by European funds) - ОЩЕ: Зеленски постави ЕС натясно: Щом ще платите, възстановяваме "Дружба" за месец и половина

Ивайло Ачев Отговорен редактор
