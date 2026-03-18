БНР подлуди Русия с новина за 90 млрд. евро за Украйна, докато Орбан директно изнудва Киев за руския петрол по "Дружба" (ВИДЕО)

Истинска игра на тронове в сложна шахматна партия както би се изразил американският президент Доналд Тръмп върви по отношение на уж сигурния заем от 90 млрд. евро на ЕС за Украйна. Припомняме, че беше одобрено в рамката да участват само държави от ЕС, които искат – Унгария и Словакия казаха, че не искат, но въпреки това унгарският премиер Виктор Обран наложи вето, след като се оказа, че процедурата не може да мине по пистата с квалифицирано мнозинство. Орбан директно показа и направо дори каза, че иска Украйна да възобнови подаването на руски петрол по петролопровода "Дружба" за Унгария – иначе украинският президент Володимир Зеленски (т.е. Украйна) няма да види европейския заем.

"Ако няма петрол, няма пари", заяви Орбан в специално видеообръщение

No oil deliveries? No money. It's that simple. pic.twitter.com/KXvrpWvsKP — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 17, 2026

Европари срещу руски петрол?

На този фон, Българското национално радио (БНР) буквално побърка всички по-големи медии в Русия. Причината – кореспондентът на БНР в Брюксел Ангелина Пискова предаде, че дипломатически източник от ЕС категорично е заявил, че заемът е договорен и няма да се предоговаря. Това е заглавието – но в материала на БНР уточнението гласи и то още в първия абзац: "Очаквам решението за заема от 90 млрд. евро за Украйна да бъде взето много скоро. Заемът за Украйна е договорен и няма да се предоговаря", заяви дипломатически източник от ЕС. А увереността идва, защото председателят на ЕС Антониу Коща е говорил преди 24 часа с Орбан и му е казал, че трябва да се придържа към общото решение, в което самият Орбан е участвал - нещо, което Коща каза и публично преди време. Само че цитираното по-горе видеообръщение на унгарския премиер беше публикувано снощи т.е. след предполагаемия разговор с Коща.

За руските медии, начело с ТАСС обаче, прочитът и то с цитат на БНР е по-различен – че всичко по заема вече е уредено и няма повече никакви спънки.

Припомняме, че след като Орбан наложи ветото, скандинавски държави, начело с Дания, посочиха, че има и друг път – сключване на двустранни заеми с Украйна, като така може да се предадат по-бързо 30 млрд. евро

На този фон, от официалното писмо на ЕС изчезна "обещанието" да бъдат осигурени пари за възстановяването на "Дружба". Става въпрос за поразен обект на петролопровода на украинска територия - на 27 януари, при поредната масирана комбинирана въздушна атака на Русия. В социалната мрежа "Х" председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че "ЕС предложи на Украйна техническа подкрепа и финансиране" (The EU has offered Ukraine technical support and funding). В официалното писмо на ЕС, публикувано като прикачен файл на официално прессъобщение в сайта на Европейския съвет обаче, думата "funding" я няма, но в самото прессъобщения я има, което е точно копие на написаното от Фон дер Лайен в профила ѝ в "Х". В официалното писмо, за сметка на това, пише, че "това може да бъде платено от еврофондове" (This could be paid for by European funds)