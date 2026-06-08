Войната в Украйна:

Четвъртият в Унгария прати оферта за Пламен Андреев, вратарят е готов да напусне Фейенорд

08 юни 2026, 11:53 часа 637 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Четвъртият в Унгария прати оферта за Пламен Андреев, вратарят е готов да напусне Фейенорд

Унгарският първодивизионен Дебрецен е направил оферта на Фейенорд за закупуването на българския младежки национален вратар Пламен Андреев, съобщава fr12.nl. 21-годишният страж беше привлечен в гранда от Ротердам от Левски за 1.2 милиона евро преди два сезона с договор до лятото на 2029 година, но така и не успя да се пребори за място в състава.

Младият вратар така и не успя да се наложи във Фейенорд

През миналата есен Пламен Андреев бе преотстъпен на Сантандер, но след пет участия за испанския втородивизионен тим се завърна преждевременно през януари във Фейенорд, който веднага го даде отново под наем, но този път на Лех Познан. Стражът записа само един мач през пролетта за поляците, които спечелиха титлата, но решиха да не се възползват от опцията за закупуването на българина след края на сезона.

Така Андреев отново трябва да започне подготовка с ротердамци, които в близко време ще трябва да решат въпроса за бъдещето му. Фейенорд внимателно ще разгледа условията по предложението на Дебрецен, който завърши на четвърто място в унгарския елит. Самият футболист е готов да премине в отбор, в който ще има повече възможност да играе след неуспешните периоди в Испания и Полша.

ОЩЕ: Пламен Андреев има нов отбор! Ще играе в намиращ се в криза шампион

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Фейенорд Пламен Андреев Дебрецен
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес