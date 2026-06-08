Четвъртият в Унгария прати оферта за Пламен Андреев, вратарят е готов да напусне Фейенорд

Унгарският първодивизионен Дебрецен е направил оферта на Фейенорд за закупуването на българския младежки национален вратар Пламен Андреев, съобщава fr12.nl. 21-годишният страж беше привлечен в гранда от Ротердам от Левски за 1.2 милиона евро преди два сезона с договор до лятото на 2029 година, но така и не успя да се пребори за място в състава.

Младият вратар така и не успя да се наложи във Фейенорд

🇵🇱❌Lech nie wykupił bramkarza Feyenoordu. Teraz może trafić na Węgry



Plamen Andreew wraca do Feyenoordu po mistrzowskim sezonie w Lechu Poznań, ale wygląda na to, że długo w Rotterdamie nie zabawi.



Lech miał możliwość wykupu Bułgara, jednak nie zdecydował się z niej… pic.twitter.com/5E2trNVdLM — 𝐅𝐞𝐲𝐞𝐧𝐨𝐨𝐫𝐝 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐚 🇵🇱 (@Feyenoord24) June 8, 2026

През миналата есен Пламен Андреев бе преотстъпен на Сантандер, но след пет участия за испанския втородивизионен тим се завърна преждевременно през януари във Фейенорд, който веднага го даде отново под наем, но този път на Лех Познан. Стражът записа само един мач през пролетта за поляците, които спечелиха титлата, но решиха да не се възползват от опцията за закупуването на българина след края на сезона.

Така Андреев отново трябва да започне подготовка с ротердамци, които в близко време ще трябва да решат въпроса за бъдещето му. Фейенорд внимателно ще разгледа условията по предложението на Дебрецен, който завърши на четвърто място в унгарския елит. Самият футболист е готов да премине в отбор, в който ще има повече възможност да играе след неуспешните периоди в Испания и Полша.

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