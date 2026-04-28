Фаворити за Ман Сити и Ливърпул са новите кандидати за треньор на Челси

28 април 2026, 12:28 часа 541 прочитания 0 коментара
След като Лиъм Росиниър беше уволнен след само 4 месеца начело на Челси, “сините“ се впуснаха в търсене на следващия си мениджър. Много имена бяха свързани с тях, но според последните информации от Острова, са останали само 3-ма сериозни кандидати. Интересното е, че двама от тях бяха сред фаворитите на Манчестър Сити и Ливърпул за наследници на Пеп Гуардиола и Арне Слот.

Андони Ираола е най-вероятнист нов мениджър на Челси

Но за поредна година, с напредването на сезона, изглежда сякаш Гуардиола няма да си тръгне от “Етихад“. Ясно е, че най-изявен фаворит за негов наследник е именно бившият мениджър на Челси Енцо Мареска, който беше асистент на Гуардиола в Сити. Но друго от близките до “гражданите“ имена беше Андони Ираола. Испанецът изповядва подобен стил на този на Гуардиола и върши страхотна работа начело на Борнемут през последните сезони. В момента именно той изглежда като най-вероятният нов мениджър на Челси.

Андони Ираола

Шаби Алонсо също може да поеме Челси

Но това не означава, че “сините“ не разглеждат и други варианти. Според “The Telegraph“ те проявяват интерес и към бившия треньор на Реал Мадрид Шаби Алонсо. Той беше спряган за Ливърпул, но според информациите на острова, Арне Слот ще остане начело на мърсисайдци и през следващия сезон. Така испанецът остава в полезрението на други клубове, сред които е и Челси. Третият потенциален нов мениджър от стеснения кръг на лондончани е настоящият треньор на Фулъм Марко Силва. Неговият опит във Висшата лига ще бъде ценен, но със сигурност не може да се мери с Ираола и Алонсо.

Николай Илиев Отговорен редактор
