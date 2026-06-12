Почти 6000 евро на фронта: Зеленски вдига заплатите на военните и набира чужди доброволци

Украйна ще увеличи заплатите за военнослужещи, ще набира повече доброволци от чужбина и ще въведе нови договори за военна служба. Това обяви днес украинският президент Володимир Зеленски във видео в канала си в Telegram. Украйна провежда мащабна трансформация в армията като бригадите вече ще имат възможност да получават директни средства, както и да организират сами военното обучение на новобранците.

Този месец военнослужещите ще получат по-големи заплати, възлизащи на средно 300 000 гривни (5 789,58 евро) за пехотинци, участващи в сражения на фронта, и около 30 000 гривни месечно (578,96 евро) за спомагателни длъжности в тила, обяви Зеленски след съвещание с правителството. Бойните командири също ще получат увеличени възнаграждения.

Колкото повече бойни мисии се провеждат, толкова по-голямо ще бъде и възнаграждението, отбеляза украинският президент. Той добави, че държавата разполага с налични средства за увеличаването на възнагражденията във въоръжените сили, както и че ще се сключват договори за военна служба при по-добри условия.

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"Ще има нови, значително подобрени договори за пехотинците, тъй като всичко зависи от тях. Фронтоваците ще получават средно по 300 000 гривни. Договорите ще бъдат изготвени с ясен срок от 10, 14 или 24 месеца и ще включват специфични условия", каза Зеленски.

"Дал съм насоки за създаването на много повече възможности за набирането на чуждестранни доброволци в украинската армия. В тази насока ще бъдат задействани повече наборни механизми и канали", допълни президентът.

Украйна получи заем от ЕС на стойност 90 милиарда евро, който позволи на правителството да увеличи бюджета за отбрана на рекордните 84 913 796 000 евро тази година, припомня на свой ред Ройтерс.

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