Русия: Взрив в балтийски газов комплекс, без вода в окупираните земи и загинал на фронта войник, набор '08 (ВИДЕО)

Трима души са загинали, а петима са ранени при инцидент по време на тестване на оборудване в газов комплекс в района на град Кингисеп - става въпрос за северната Ленинградска област на Русия. Това се е случило в петък, 12 юни, съобщи информационна агенция „Интерфакс“, позовавайки се на местните власти. В район Кингисеп се намира пристанището Уст-Луга на Балтийско море, което често е цел на украински атаки с дронове.

Telegram каналът "112" и медията 78.ru потвърждават информацията. Според съобщенията взривът е станал „по време на изпитване на тръбопровод“.

Медията 47news съобщи, че експлозията е станала в пристанището Уст-Луга, което подсказва, че вероятно е избухнало съдържанието на тръбата.

An explosion occurred this morning in Ust-Luga, Leningrad region. Depressurization during pipe testing reportedly caused the blast. Eight people were injured with three fatalities, Russians report. pic.twitter.com/lsVFyrHGPA — WarTranslated (@wartranslated) June 12, 2026

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Ръководителят на администрацията на район Кингисеп Виктор Толкачев отбеляза, че разследващите органи работят на мястото на инцидента, но отказа да даде допълнителни коментари.

Уст-Луга е дом на едно от най-големите руски пристанища на Балтийско море. През 2025 г. товарооборотът му възлиза на 130,5 милиона тона. Пристанищният комплекс включва няколко терминала като съоръжения за нефт, сухи насипни товари и контейнери, както и завода на „Новатек“ за преработка и претоварване на газов кондензат.

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В Донецк останаха без вода, в Москва пък засилват ПВО

Водоснабдяването на окупирания Донецк, Ясинувата и части от Макеевка е прекъснато заради украинска атака, твърди пресслужбата на компанията „Вода Донбас“. Нападението е прекъснало електрозахранването на пречиствателна станция в окупираната част на Донецка област, гласи информацията. Засегнатата зона е Червонохвардийски район на Макеевка.

Припомнете си какво е и отношението на окупаторите във връзка със снабдяването с вода в окупираните земи: В Донецк: Вместо да осигурят вода, сепаратистите я ограничават (ВИДЕА).

Междувременно Москва продължава да разширява броя на системите за противовъздушна отбрана на покривите на високите сгради - страх, показващ, че украинските дронове наистина могат да достигат редовно до сърцето на Руската федерация.

Meanwhile Moscow continues expanding the number of air defense systems on high-rise rooftops. https://t.co/LLDHwahNl5 pic.twitter.com/ANW4TpyHqF — WarTranslated (@wartranslated) June 12, 2026

Първи руски войник, роден през 2008, е убит на фронта

Що се отнася до сраженията на фронта, първият руски войник, роден през 2008 г., е загинал във войната срещу Украйна. Когато диктаторът Владимир Путин обяви началото на инвазията през 2022 г., Алишер Свирин е на 14 години. На 18 години той подписва договор, става картечар, но е загинал на 1 май 2026 г. Бил е на фронта едва от няколко месеца.

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BBC, съвместно с руската независима медия "Медиазона", съобщава, че от началото на войната най-малко 200 "момчета на Путин" на 18-годишна възраст са загинали на фронта. Авторите на разследването също така идентифицират три региона с най-голям брой потвърдени загуби в Русия - Башкортостан, Татарстан и Московска област.

The first Russian soldier born in 2008 has been killed in the war against Ukraine



When Putin announced the start of the invasion in 2022, Alisher Svirin was 14 years old.



By the age of 18, he signed a contract, became a machine gunner, and was killed on May 1, 2026. He had been… pic.twitter.com/t1DFqiU4z5 — NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2026