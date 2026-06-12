Русия: Взрив в балтийски газов комплекс, без вода в окупираните земи и загинал на фронта войник, набор '08 (ВИДЕО)

Трима души са загинали, а петима са ранени при инцидент по време на тестване на оборудване в газов комплекс в района на град Кингисеп - става въпрос за северната Ленинградска област на Русия. Това се е случило в петък, 12 юни, съобщи информационна агенция „Интерфакс“, позовавайки се на местните власти. В район Кингисеп се намира пристанището Уст-Луга на Балтийско море, което често е цел на украински атаки с дронове.
Telegram каналът "112" и медията 78.ru потвърждават информацията. Според съобщенията взривът е станал „по време на изпитване на тръбопровод“.
Медията 47news съобщи, че експлозията е станала в пристанището Уст-Луга, което подсказва, че вероятно е избухнало съдържанието на тръбата.
An explosion occurred this morning in Ust-Luga, Leningrad region. Depressurization during pipe testing reportedly caused the blast. Eight people were injured with three fatalities, Russians report. pic.twitter.com/lsVFyrHGPA— WarTranslated (@wartranslated) June 12, 2026
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Ръководителят на администрацията на район Кингисеп Виктор Толкачев отбеляза, че разследващите органи работят на мястото на инцидента, но отказа да даде допълнителни коментари.
Уст-Луга е дом на едно от най-големите руски пристанища на Балтийско море. През 2025 г. товарооборотът му възлиза на 130,5 милиона тона. Пристанищният комплекс включва няколко терминала като съоръжения за нефт, сухи насипни товари и контейнери, както и завода на „Новатек“ за преработка и претоварване на газов кондензат.
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В Донецк останаха без вода, в Москва пък засилват ПВО
Водоснабдяването на окупирания Донецк, Ясинувата и части от Макеевка е прекъснато заради украинска атака, твърди пресслужбата на компанията „Вода Донбас“. Нападението е прекъснало електрозахранването на пречиствателна станция в окупираната част на Донецка област, гласи информацията. Засегнатата зона е Червонохвардийски район на Макеевка.
Припомнете си какво е и отношението на окупаторите във връзка със снабдяването с вода в окупираните земи: В Донецк: Вместо да осигурят вода, сепаратистите я ограничават (ВИДЕА).
Междувременно Москва продължава да разширява броя на системите за противовъздушна отбрана на покривите на високите сгради - страх, показващ, че украинските дронове наистина могат да достигат редовно до сърцето на Руската федерация.
Meanwhile Moscow continues expanding the number of air defense systems on high-rise rooftops. https://t.co/LLDHwahNl5 pic.twitter.com/ANW4TpyHqF— WarTranslated (@wartranslated) June 12, 2026
Първи руски войник, роден през 2008, е убит на фронта
Що се отнася до сраженията на фронта, първият руски войник, роден през 2008 г., е загинал във войната срещу Украйна. Когато диктаторът Владимир Путин обяви началото на инвазията през 2022 г., Алишер Свирин е на 14 години. На 18 години той подписва договор, става картечар, но е загинал на 1 май 2026 г. Бил е на фронта едва от няколко месеца.
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BBC, съвместно с руската независима медия "Медиазона", съобщава, че от началото на войната най-малко 200 "момчета на Путин" на 18-годишна възраст са загинали на фронта. Авторите на разследването също така идентифицират три региона с най-голям брой потвърдени загуби в Русия - Башкортостан, Татарстан и Московска област.
The first Russian soldier born in 2008 has been killed in the war against Ukraine— NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2026
When Putin announced the start of the invasion in 2022, Alisher Svirin was 14 years old.
By the age of 18, he signed a contract, became a machine gunner, and was killed on May 1, 2026. He had been… pic.twitter.com/t1DFqiU4z5