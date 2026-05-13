Натрупа над 100 млн. долара, а после рухна: Недооценената спортна икона, която едва не загуби всичко

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Скоти Пипън е една от най-големите, но и най-недооценените фигури в историята на НБА. Шесткратен шампион с Чикаго Булс, ключова фигура за успехите на великия Майкъл Джордан и играч от "златната ера" на баскетбола. Но зад славата му стои една много по-различна история: история за лоши житейски решения, финансови грешки и милиони в банковата му сметка, които почти изчезват.

Скоти Питън - от бедно детство, през "сянката" на Джордан, до загуба на милиони отвъд спорта

Пипън израства в крайна бедност в Арканзас. Семейството му има 12 деца и финансовите трудности са ежедневие. Тази среда изгражда у него една основна психология - сигурността е по-важна от потенциала. Точно този страх по-късно го води към едно от най-обсъжданите финансови решения в историята на НБА.

Договорът в НБА, който връзва ръцете на Пипън

Пипън влиза в НБА без особена слава и постепенно се превръща в суперзвезда, макар и да остава трайно в сянката на Майкъл Джордан. Затова и самият той счита, че остава недооценен през цялата си кариера. През 1991 г. Пипън допуска и първата си голяма финансова грешка - подписва дългосрочен договор за около 18 милиона долара за 7 години. Сделка, която по-късно се оказва крайно неизгодна.

След като подписва дългосрочен договор, заплатите в НБА буквално експлодират. Други баскетболни звезди започват да взимат по 10-20 млн. долара на сезон, докато Пипън е ограничен в стария си договор. И докато неговият съотборник Майкъл Джордан трупа десетки милиони, Пипън, който също има водеща роля за успехите на Булс, прибира значително по-малко.

Пипън печели над 100 млн. долара в кариерата си, но губи голяма част от тях

Всъщност това решение на Пипън е обвързано и с неговото детство и психологията да се подсигурява и задоволява с по-малко. Все пак до края на кариерата си той успява да натрупа над 100 милиона долара от заплати. При такива финансови измерения идва следващият голям проблем за Пипън: как правилно да управлява парите си, за да продължи да трупа богатство и отвъд баскетбола.

Скоти си купува частен самолет, но се оказва счупен

Инвестициите на Пипън обаче се оказват меко казано грешни. Най-фрапиращ е случаят, в който той си купува счупен частен самолет за около 4-5 млн. долара. Следват допълнителни инвестиции за милиони за ремонта на този самолет. Активът пък само губи стойността си и става тежък финансов товар за Пипън, който дори няма такава нужда от това да притежава самолет.

Лош финансов съветник губи милиони на Пипън

Освен това Пипън се доверява на лош финансов съветник, който впоследствие е отговорен за загубата на още милиони долари. С парите на Пипън се правят рискови сделки с недвижими имоти, купуват се луксозни имоти, които са трудни за поддръжка и стоят дълго време на пазара. Вместо да генерират печалба, имотите на Пипън генерират постоянни разходи, които изпразват още милиони от джоба му.

След като губи близо 20 млн. долара, Пипън решава да влезе в съдебни питки в опит да възстанови загубеното. Той е категоричен, че е бил подведен от финансовия си съветник, който злоупотребил с доверието му и правил лоши инвестиционни решения. В крайна сметка някои съдебни дела приключват с извънсъдебни споразумения, а други се увенчават с неуспех. И макар да не стига до банкрут, Пипън губи не малка част от богатството си.

Всъщност историята на Пипън се различава от тази на много други спортни звезди, които губят пари заради хазарт, алкохол, наркотици. Той разбира нуждата от инвестиции, но е заобиколен от грешните хора, които го подвеждат да взима неизгодни финансови решения. А историята му е урок за всеки успешен спортист - финансовата грамотност е толкова важна, колкото и спортният талант.

Автор: Стефан Йорданов

