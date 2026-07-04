След като "превзе" Константиновка, Москва помоли Киев да прекрати да я обстрелва

След като от руския Генерален щаб официално съобщиха, че са превзели Константиновка в украинската Донецка област изведнъж руското военно министерство призова Украйна да спре огъня в града под предлог, че иска да предаде телата на загиналите украински военни. Само по себе си това е странно предложение, тъй като Русия по принцип рядко се е интересувала от предаване на тела на загинали - свои или чужди, и воюва без да спазва каквито и да било закони и обичаи на войната. Също толкова странно е да иска "хуманитарна пауза", ако наистина контролира града. Каква е целта на предложението - подготовка за прегрупиране на руските части или се готви поредна провокация, може само да се гадае.

Какво точно гласи предложението на руското министерство? Да бъде прекратен огънят на 6 юли между 12:00 и 18:00 часа московско време, за да можело Москва да предаде телата на украинските войници "във връзка с освобождението" на Константиновка.

Руското командване очаква отговор на предложението си до обяд на 5 юли.

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Както кратко коментира украински потребител в Телеграм "това не е ваша територия, руснаци".

Припомняме, че новината за "превземането" руснаците обявиха още на 3 юли, днес я потвърдиха, но още сутринта от руското военно министерство съобщиха за нови боеве в Константиновка. Украинският генерален щаб отрече градът да е превзет.