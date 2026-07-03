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Иран: Танкерите да ползват одобрените от нас маршрути в Ормузкия проток или ще отговорим със сила

03 юли 2026, 1:12 часа 423 прочитания 0 коментара
Снимка: istock
Иран: Танкерите да ползват одобрените от нас маршрути в Ормузкия проток или ще отговорим със сила

Съвместното военно командване на Иран предупреди снощи, че всички петролни танкери, преминаващи през Ормузкия проток, трябва да използват одобрените маршрути, в противен случай ще бъдат подложени на „отговор със сила“. Това допълнително повишава напрежението около стратегическия воден път, ключов за международните енергийни доставки, предаде Асошиейтед прес. Протокът - тясно устие на Персийския залив - се превърна в един от централните въпроси в преговорите за трайно прекратяване на конфликта между САЩ и Иран.

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Изявлението на военното командване „Хатам ал Анбия“, излъчено по иранската държавна телевизия, идва след среща на американски и ирански дипломати с посредници в Катар в сряда. Засега не е ясно какво е провокирало новата заплаха от страна на Техеран, отбелязва АП.

Американската позиция

Междувременно американското Централно командване (СЕНТКОМ) публикува изявление след среща с висши представители на държави от Близкия изток в Бахрейн, в което се подчертава „споделеният ангажимент за свободно преминаване на търговски кораби“ през протока.

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Именно тази формулировка може да е предизвикала реакцията на Иран, който се подготвя за погребението през уикенда на върховния лидер аятолах Али Хаменей, убит в началото на войната през февруари, отбелязва АП.

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„Всяко неспазване, отклонение от определените маршрути или пренебрегване на навигационните протоколи на Ислямска република Иран в Ормузкия проток ще бъде посрещнато с незабавен и решителен отговор от въоръжените сили, застрашаващ сигурността на нарушителите“, се казва в иранското изявление.

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Ормузкия пролив предупреждение Ормузки проток война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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