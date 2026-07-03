Цената на петрола обърна посоката заради фактори в Персийския залив

Цените на петрола отбелязаха леко повишение в петък, 3 юли 2026 г., на фона на предпазлив оптимизъм относно усилията между САЩ и Иран, насочени към установяване на мир в Близкия изток. Пазарът явно иска да вярва, че те ще бъдат успешни, но остава с едно наум, докато не види реални доказателства на място. Друг фактор е, че някои страни понастоящем работят за увеличаване на производството на петрол след възобновяването на движението през Ормузкия проток.

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Цените

Фючърсите на сорта „Брент“, който е референтен за Европа, се повишиха с 17 цента, или 0,24%, до 72,10 долара за барел в началото на търговията днес. Към момента на публикуване на материала цената е 72,18 долара.

Фючърсите на американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) отбелязаха ръст от 14 цента, или 0,20%, до 68,83 долара за барел. Към момента на публикуване на материала цената е 68,94 долара.

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Като цяло цените на сорта „Брент“ за седмицата спаднаха с 0,02%, докато тези на WTI се повишиха с 0,12%, което отбелязва най-малките седмични колебания за двата бенчмарка от месеци насам.

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Скок в производството на страни от Персийския залив

Според източници на Reuters производството на Кувейт е скочило до 1,65 милиона барела на ден през юни спрямо 580 000 барела на ден през май.

Освен това поне пет супертанкера, превозващи общо 10 милиона барела саудитски петрол, са напуснали Ормузкия проток. В допълнение, саудитското държавно предприятие Saudi Aramco преминава към спот цени, за да ускори продажбите в Азия.

В световен мащаб пазарът продължава да е чувствителен към геополитическата обстановка, но в момента поддържа умерено темпо на растеж на фона на стабилни доставки и възобновените потоци през Ормузкия проток.

Анализаторите очакват по-нататъшни събития в Близкия изток, които биха могли да доведат до допълнителна ценова волатилност в зависимост от реалния напредък в преговорите и темпото на доставките по морски пътища.

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*Заглавната снимка е от Саудитска Арабия и е илюстративна.