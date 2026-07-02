Цената на петрола: Сортът "Брент" завърши тримесечие, невиждано от 2020 г.

Цените на петрола паднаха в четвъртък, 2 юли, след като инвеститорите видяха признаци за напредък в непреките преговори между САЩ и Иран, което успокои опасенията относно евентуални прекъсвания в доставките на суров петрол от Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп заяви пред репортери, че преговорите с Техеран в Катар „вървят добре“. „Денуклеаризацията на Иран напредва добре“, каза той. „Те са провели много добри срещи и ще видим какво ще стане".

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Цените

Цената на световния еталон, който е референтен и за Европа - сорт "Брент" - се понижи с 1,12% до 70,77 долара за барел.

Фючърсите на американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) пък спаднаха с 1,33% до 67,67 долара за барел.

Според данни на LSEG цената на „Брент“ е спаднала с близо 40% през това тримесечие, което е най-лошото тримесечно представяне от 2020 г. насам.

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Преговорите САЩ - Иран

Непреките преговори между САЩ и Иран започнаха във вторник в Доха, като специалният пратеник Стив Уиткоф и колегата му Джаред Къшнър проведоха разговори чрез катарски посредници, вместо да се срещат лице в лице с ирански представители.

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Новият дипломатически тласък следва ескалация на враждебните действия през уикенда, която застраши 60-дневното примирие между двете страни. Иран атакува два търговски кораба, което предизвика ответни удари на САЩ по цели на иранска територия.

Инвеститорите все повече отразяват в цените вероятността напрежението да отслабне, ако преговорите продължат да отбелязват напредък, което намалява опасенията от евентуални прекъсвания в доставките на петрол от Близкия изток.

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ING посочи, че пазарът остава оптимистичен и че доставките на петрол от Персийския залив ще се нормализират въпреки неотдавнашните военни ескалации, което донякъде обяснява защо сортът „Брент“ отбеляза най-лошото си тримесечие от началото на 2020 г. насам.

Транспортната активност през Ормузкия проток също явно постепенно ще се възстановява. ING оценява общия брой на преминаващите танкери във вторник (1 юли) на около 11, което е под пика от 24 през миналата седмица, но отбелязва, че входящият трафик е започнал да се засилва. Това подсказва, че собствениците на кораби стават все по-уверени в това да върнат плавателните си съдове в Персийския залив, отчита CNBC.

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