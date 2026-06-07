Исторически ход в Турция: Кандидат-президент на Фенербахче договори капитана на националния отбор

Кандидатът за президент на Фенербахче Хакан Сафи обяви поредното име, с което е постигнал спорозумение да се присъедини към клуба, ако спечели изборите. Новата звезда в списъка му е капитана на турския национален отбор и халф на Интер Хакан Чалханоолу, съобщават от Фабрицио Романо.

Чалханоолу може да облече екип на роден гранд за първи път в своята кариера

В последните няколко дни стана ясно, че Сафи се е договорил с Мерих Демирал (Ал Ахли), Мейсън Грийнууд (Олимпик Марсилия) и Луис Суарес (Спортинг Лисабон). Последното обявено голямо име е това на халфа на Интер Чалханоолу. В случай, че успее да спечели президентските избори на “жълтите канарчета” той ще трябва да преговаря с клубовете на въпросните футболисти за условията, при които ще ги привлече в истанбулския гранд.

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Договорът на Чалханоолу с Интер е активен за още един сезон. Халфът е част от "нерадзурите" от лятото на 2021 година. Ако се осъществи трансфера му Фенербахче ще бъде първия роден клуб, за който играе капитанът на турския национален отбор.

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