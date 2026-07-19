Пореден републиканец се кандидатира за мястото в Сената на САЩ на Линдзи Греъм

Ралф Норман, републиканец от Южна Каролина, планира да се кандидатира за мястото в Сената на САЩ, овакантено след смъртта на дългогодишния сенатор Линдзи Греъм, съобщава "Ройтерс". "Приоритетът ми ще бъде приемането на програмата на президента Тръмп "Америка на първо място", каза Норман пред Fox News. Още: Удар по Тръмп: Демократите в Сената на САЩ саботираха законопроект заради войната в Иран

САЩ на кръстопът

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Норман заявява още, че "нашата страна е на кръстопът" и че "президентът Тръмп се нуждае от доказани консервативни бойци, които да го подкрепят, а не от политици, които се отказват, когато се окажат под натиск". Съобщението на Норман идва, след като президентът Доналд Тръмп заяви в петък, че е помолил Дарлин Греъм, сестрата на Линдзи Греъм, да се кандидатира за поста на специални републикански предварителни избори на 11 август.

Тръмп в публикация в Truth Social добави, че тя има одобрението му.

Греъм положи клетва във вторник, за да заеме временно мястото в Сената. Кандидатите могат официално да подадат документи за участие следващата седмица.

Други, които са обявили намерението си да се борят за място в Сената, са републиканците Дюк Бъкнър и Марк Линч.

73-годишният Норман се кандидатира безуспешно тази година за губернатор на Южна Каролина.

Неговата кариера е в областта на недвижимите имоти.

Преди това е прекарал 11 години в Камарата на представителите на Южна Каролина.

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