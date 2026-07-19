Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Подписът на Тръмп е безполезен и лишен от доверие": Нови американски удари срещу Иран (ВИДЕА)

19 юли 2026, 7:46 часа 442 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Подписът на Тръмп е безполезен и лишен от доверие": Нови американски удари срещу Иран (ВИДЕА)

Централното командване заяви, че Съединените щати предприеха нови удари срещу Иран, след като по-рано обяви, че двама американски военни са били убити в Йордания, а друг е в неизвестност след иранска атака, съобщава "Ройтерс". Преди ударите в събота, върховният лидер на Иран заяви, че Вашингтон ще плати за "опит за ескалация на конфликта" Централното командване потвърди, че въздушните удари са започнали в по указание на президента Доналд Тръмп. Още: САЩ не спират с въздушните удари срещу Иран (ВИДЕА)

Ударите

Снимка: Getty images

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"Ударите са предназначени допълнително да намалят способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване в Ормузкия проток и бързо да накажат силите на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, които предприеха атаки срещу американски военнослужещи в Йордания снощи", се казва в изявлението, без да се предоставят допълнителни подробности. 

Иранската информационна агенция Mehr съобщи, че САЩ са извършили атака близо до Сирик в южен Иран, добавяйки, че няма данни за жертви или щети на инфраструктурата.

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САЩ и Иран засилиха атаките, откакто миналата седмица се разпадна временно споразумение за прекратяване на огъня, подписано преди месец, което повдигна възможността за връщане към война.

Броят на убитите американски военнослужещи от началото на войната е 16, докато над 420 са ранени.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет написа в X: "Тяхната жертва само затвърждава решимостта ни."

Иран изглежда е насочил атаки към Саудитска Арабия, както и към други съюзници на САЩ в Персийския залив и Йордания в събота, след атаките на САЩ срещу ирански мостове, енергийни обекти и друга инфраструктура.

В писмено изявление, разпространено от официалните акаунти в социалните медии на върховния лидер на Иран и иранските държавни медии, върховният лидер аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че действията на САЩ са показали, че подписът на Тръмп е "напълно безполезен и лишен от доверие".

В изявлението се предупреждава за "още по-големи разходи и по-нататъшно унижение" за Съединените щати. Белият дом не отговори веднага на искане за коментар.

Местонахождението на Хаменей остава загадка.

Конфликтът причини сериозни прекъсвания на енергийните доставки, опасения от глобалната инфлация и битка за контрол над Ормузкия проток.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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