"Подписът на Тръмп е безполезен и лишен от доверие": Нови американски удари срещу Иран (ВИДЕА)

Централното командване заяви, че Съединените щати предприеха нови удари срещу Иран, след като по-рано обяви, че двама американски военни са били убити в Йордания, а друг е в неизвестност след иранска атака, съобщава "Ройтерс". Преди ударите в събота, върховният лидер на Иран заяви, че Вашингтон ще плати за "опит за ескалация на конфликта" Централното командване потвърди, че въздушните удари са започнали в по указание на президента Доналд Тръмп. Още: САЩ не спират с въздушните удари срещу Иран (ВИДЕА)
Ударите
Снимка: Getty images
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"Ударите са предназначени допълнително да намалят способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване в Ормузкия проток и бързо да накажат силите на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, които предприеха атаки срещу американски военнослужещи в Йордания снощи", се казва в изявлението, без да се предоставят допълнителни подробности.
🚨 U.S. President Donald Trump has reportedly ordered CENTCOM to “open the gates of hell” on Iran following the deaths of American service members in Jordan.— The Iran Watcher 🇮🇷 (@TheIranWatcher) July 18, 2026
U.S. officials say tonight’s strikes are expected to be significantly larger than previous rounds.
Meanwhile, U.S.… pic.twitter.com/G5jhqPtgcQ
Иранската информационна агенция Mehr съобщи, че САЩ са извършили атака близо до Сирик в южен Иран, добавяйки, че няма данни за жертви или щети на инфраструктурата.
САЩ и Иран засилиха атаките, откакто миналата седмица се разпадна временно споразумение за прекратяване на огъня, подписано преди месец, което повдигна възможността за връщане към война.
Броят на убитите американски военнослужещи от началото на войната е 16, докато над 420 са ранени.
🚨🚨🚨Alert: Iran has learned from the first phase of the war and has now declared TOTAL WAR on the United States, Saudi Arabia, Bahrain, Dubai, UAE, Kuwait and Jordan!! Vows to destroy these nations infrastructure and oil facilities!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/LfF8sa6WYQ— US Homeland Security News (@defense_civil25) July 19, 2026
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет написа в X: "Тяхната жертва само затвърждава решимостта ни."
Иран изглежда е насочил атаки към Саудитска Арабия, както и към други съюзници на САЩ в Персийския залив и Йордания в събота, след атаките на САЩ срещу ирански мостове, енергийни обекти и друга инфраструктура.
В писмено изявление, разпространено от официалните акаунти в социалните медии на върховния лидер на Иран и иранските държавни медии, върховният лидер аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че действията на САЩ са показали, че подписът на Тръмп е "напълно безполезен и лишен от доверие".
Newly released footage of US forces conducting airstrikes on Iran overnight, seen hitting construction equipment and a coastal radar site. pic.twitter.com/n9F3LeESjc— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 19, 2026
В изявлението се предупреждава за "още по-големи разходи и по-нататъшно унижение" за Съединените щати. Белият дом не отговори веднага на искане за коментар.
Местонахождението на Хаменей остава загадка.
Конфликтът причини сериозни прекъсвания на енергийните доставки, опасения от глобалната инфлация и битка за контрол над Ормузкия проток.
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