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19 юли в историята: Бойното кръщение на Българското опълчение - битката при Стара Загора

19 юли 2026, 7:45 часа 397 прочитания 0 коментара
Снимка: Wikipedia/B1916
19 юли в историята: Бойното кръщение на Българското опълчение - битката при Стара Загора

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

19 юли 1877 година: Битката при Стара Загора - бойното кръщение на Българското опълчение

На този ден през 1877 година по стар стил (31 юли по нов стил) се състои битката при Стара Загора и бойното кръщение на Българското опълчение. Кръвопролитните боеве се водят между част от Предния руски отряд и Централната турска армия по време на Руско-турската освободителна война. Едновременно се водят битки за Нова Загора и Джуранли. Тежките боеве завършват с победа на турците, след която следва масово клане на българското население.

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Само Първа, Втора, Трета и Пета дружина на Българското опълчение, както и 3 кавалерийски полка, 2 казашки стотни, 8 конни оръдия и 4 планински оръдия са разположени в града в навечерието на битката. Около 4500 опълченци начело с командир генерал-майор Николай Столетов заемат отбранителна линия с дължина 4 км. Линията, отбраняваща града, е под формата на дъга и е разположена на около 1,5 км южно от Стара Загора. Малко преди битката генерал Гурко напуска Стара Загора заради боевете при Нова Загора.

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Полковник Фьодор Де Прерадович поема отбраната на Стара Загора. Подполковник Павел Калитин е командир на Трета опълченска дружина, която поема удар от османците и е принудена да се оттегли. Тя води героични сражения за спасяване на Самарското знаме. Знаменосците унтерофицер Антон Марчин, унтерофицер Авксентий Цимбалюк, опълченецът С. Минков и подполковник Павел Калитин загиват в боевете при запазване на знамето. След страховит ръкопашен бой то е изнесено победоносно от бойното поле. 

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Първа опълченска дружина успява да отбие две атаки, но след това започва бавно да отстъпва. През това време в града се водят ожесточени улични боеве. Заедно с армията се изтегля и част от населението. Полковник Фьодор Де Прерадович напуска последен града, след което в него влизат три османски табора. Османците секат наред - те извършват масово клане над българското население.

Ден след жестокото клане градът е изгорен до основи. Около 15 000 души мирно българско население са изклани от войниците на Сюлейман паша. Избити са и хората от съседните села. Други 10 000 мирни граждани, сред които предимно млади момчета, девойки и жени, са отвлечени, след което са продадени на робските пазари на Османската империя. Малкото жители на града, който успяват да се спасят от адското клане, се заселват в Северна България, където остават до пролетта на 1878 г. Голяма част от тях повече не се завръща в Стара Загора.

Предният руски отряд се оттегля след неуспеха при Стара Загора и победата при Нова Загора и село Джуранли, след което заема отбранителна позиция на Шипченския проход.

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Стара Загора На този ден опълчение Руско-турска война Българско опълчение
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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