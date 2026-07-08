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Класиране за "Златната ръкавица" на Световното първенство 2026 - един вратар води убедително! (ОБНОВЕНА)

08 юли 2026, 2:10 часа 62839 прочитания 0 коментара

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико започва днес. То стана историческо по много причини, а една от тях е рекордният брой участици - цели 48. Това означава и рекорден брой мачове - 104. Това са цели 40 срещи повече от Мондиал 2022, където бяха проведени 64 сблъсъка, а участниците бяха 32. Повече мачове със сигурност означава повече голове, но и повече шансове за страхотни вратарски изяви. А накрая "Златната ръкавица" взима стражът с най-много мачове без допуснат гол. В тази статия можете да следите класирането на вратарите с най-много "сухи мрежи".

Кои вратари са печелили "Златната ръкавица" на световно първенство?

Наградата, която днес познаваме като "Златната ръкавица", за пръв път на световни финали се е връчила на специалния за нас Мондиал 1994. Тогава тя се нарича наградата "Лев Яшин" и я печели белгиецът Мишел Прюдом, които запазва две "сухи мрежи". На Световното първенсто през 1998 г. носител на наградата е Фабиен Бартез, който не допуска гол в 5 мача. Също с толкова "сухи мрежи" е и Оливер Кан, който печели наградата на Мондиал 2002. 4 години по-късно, отново с 5 "сухи мрежи" носител е Джанлуиджи Буфон.

От Мониал 2010 наградата вече се нарича "Златната ръкавица". Тогава я печели Икер Касияс, който също не допуска гол в 5 мача. На Световното в Бразилия през 2014 г. Мануел Нойер запзава 4 "сухи мрежи" и печели наградата. На Мондиал 2018 носител е Тибо Куртоа с 3 мача без допуснат гол. И на последното Световно - в Катар през 2022 г., Емилиано Мартинес печели "Златната ръкавица", отново с 3 "сухи мрежи".

Емилиано Мартинес

"Златна ръкавица": Класиране на най-добрите вратари, запазили най-много "сухи мрежи" на Мондиал 2026

  1. Унай Симон (Испания) - 5 сухи мрежи
  2. Раул Ранхел (Мексико); Камило Варгас (Колумбия) - 4 сухи мрежи 
  3. Майк Менян (Франция) - 3 сухи мрежи
  4. Емилиано Мартинес (Аржентина); Алисон Бекер (Бразилия); Яхия Фофана (Кот д'Ивоар); Орландо Джил (Парагвай); Патрик Бийч (Австралия); Возиня (Кабо Верде); Джордан Пикфорд (Англия); Диого Коста (Португалия); Максим Крепо (Канада); Мат Фрийз (САЩ); Ясин Буну (Мароко); Грегор Кобел (Швейцария) - 2 сухи мрежи
  5. Ангъс Гън (Шотландия); Лоурънс Ати-Зиги, Бенджамин Асаре (Гана); Ернан Галиндес (Еквадор); Елой Руум (Кюрасао); Зион Сузуки (Япония); Тибо Куртоа (Белгия); Алиреза Бейранванд (Иран); Доминик Ливакович (Хърватия); Ронуен Уилиамс (ЮАР); Мори Диау (Сенегал); Мохамед Ал-Оуаис (Саудитска Арабия) - 1 суха мрежа
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Световно първенство по футбол 2026
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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