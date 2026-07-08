На сръбско-унгарската граница: Задържаха руснаци, вероятно подготвяли диверсия в Германия

Двама предполагаеми руски агенти, подготвящи диверсия в Германия, са били задържани на сръбско-унгарската граница, предава Bild. Според информацията на изданието, задържането на двамата руснаци от сръбската полиция е станало още в началото на юни и е било възможно благодарение на информация от приятелски разузнавателни служби.

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Предполага се, че възможната им цел е бил един от обектите на германската отбранителна промишленост, свързан с подкрепата за Украйна. В багажа на задържаните, както се твърди, е било намерено взривно устройство. Имената им не се посочват.

На 19 юни вестник „Die Welt“ съобщи, че министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добриндт е говорил за предотвратена подготовка на „взрив“ с „цел в Германия“, а властите са успели да провалят плана, като са поставили под наблюдение лицата, участвали в подготовката на атаката. Изявлението беше направено пред медиите, но в отговор на последвалите въпроси министърът не разкри никакви допълнителни подробности.

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Bild припомня, че в доклада на Федералната служба за защита на конституцията за 2025 г. се посочва, че Германия редовно става цел на хибридни атаки от страна на Русия. По-рано в Германия беше задържан гражданин на Казахстан, който е заподозрян, че работи за руското разузнаване. „Сергей К., докато се е намирал на територията на Германия, не по-късно от май 2025 г., постоянно е поддържал връзка с руската специална служба. До момента на задържането си той е предавал на своя началник информация от различен характер“, цитира ASTRA през април съобщение на германската генерална прокуратура. Според информацията, той също така е осведомявал своя контакт в спецслужбата за потенциални обекти за диверсии на територията на Германия и е предлагал да бъдат вербувани допълнителни лица за създаване на група, занимаваща се със саботаж и шпионаж“.

Процесът в Щутгарт

Същевременно в Щутгарт продължава процесът срещу трима украинци от окупирания Мариупол, които са обвинени в подготовката на маршрути за бомби, маскирани като пратки. „В края на март 2025 г. Даниил Б., Владислав Т., както и Евгений Б., срещу когото се води наказателно преследване в рамките на отделно производство, съвместно и с разпределение на ролите, изпратиха от Кьолн в посока Украйна две пратки с активирани GPS-проследяващи устройства. Съответната задача беше получена от руската разузнавателна служба чрез посредници в Мариупол“, съобщи през януари Главната прокуратура на Германия.

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„Тези действия бяха насочени към проучване на маршрутите за доставка и логистичните процеси на компанията, осъществяваща препращането на пратките, с цел впоследствие да бъдат изпратени пратки със запалителни устройства. Предполагало се, че тези пратки ще се възпламенят на територията на Германия или по пътя към районите на Украйна, които не са окупирани от Русия, като причинят максимално възможни щети и подкопаят чувството за сигурност на населението“, се твърдеше в съобщението. Един от основните въпроси в този процес е дали лицата от Мариупол са работили съзнателно за руските служби.

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