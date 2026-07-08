След МОК: И ФИФА обмисля да върне руските отбори в международните турнири

Международната федерация по футбол (ФИФА) ще обсъди официално отмяната на забраната за участие на всички руски отбори. Новината идва, след като по-рано Международният олимпийски комитет (МОК) призова всички спортове да прекратят санкциите, свързани с войната, съобщава Sky News. След забраната на ФИФА и УЕФА след пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г., нито един руски отбор не е участвал в международни състезания.

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Днес обаче МОК отмени наказанието на Руския олимпийски комитет и уведоми международните спортни федерации, с което отвори пътя за участие на руския отбор в Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис. МОК се отказа от препоръките си за забрана на руските отбори да участват в състезания.

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„ФИФА е информирана за решението на МОК временно да отмени забраната на Руския олимпийски комитет. ФИФА ще преразгледа това решение, преди да вземе по-нататъшни решения, координирано със съответните страни“, се казва в съобщение на световната футболна федерация.

Дисквалификация на отбори от Руската федерация

На Русия бе забранено да се класира за Световните първенства на ФИФА за мъже през 2022 и 2026 г. и Световното първенство на ФИФА за жени през 2023 г. Санкциите бяха наложени поради отказа на европейските отбори да играят срещу руски противници. Президентът на ФИФА Джани Инфантино обаче заяви през февруари, че „трябва да се обмисли“ възстановяването на руските отбори. „Тази забрана не постигна нищо, само създаде повече разочарование и омраза“, каза той.

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ФИФА вече се съгласи да позволи на руския национален отбор до 15 години да участва на Световното първенство за младежи през октомври, което ще се проведе в Азербайджан.

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