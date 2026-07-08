Швейцария надви Колумбия в драма с дузпи и ще срещне Аржентина на 1/4-финалите на Мондиал 2026

Националният отбор по футбол на Швейцария е последният тим, който се класира на 1/4-финалите на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. „Кръстоносците“ сториха това, след като се наложиха над Колумбия след изпълнение на дузпи. Редовното време и продълженията завършиха при резултат 0:0. При наказателните удари европейците показаха по-здрави нерви и продължиха напред след 4:3. На 1/4-финалите Швейцария ще се изправи срещу Аржентина.

Швейцария имаше повече ситуации през първата част

🚨🍿 OFFICIAL: Switzerland qualify to World Cup quarter finals! pic.twitter.com/LaqrjxKWS6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

Швейцария стигна до първото по-опасно положение в мача още в 6-ата минута, когато Ндой отправи удар към вратата на съперника, но точно в ръцете на Камило Варгас. Колумбия отговори с изстрел на Пуерта, при който Грегор Кобел трябваше да се намесва и да избива в корнер. Малко по-късно стражът на „лос кафетерос“ отново демонстрира класа и спаси удар на Ридер.

След около половин час игра Ндой нахлу по левия фланг на атаката и стреля силно към вратата на Колумбия. Камило Варгас обаче бе на своя пост и не позволи на топката да влезе в мрежата му. Именно това бе последната по-интересна ситуация през първата част.

Двата тима не впечатлиха и след почивката

В началото на второто полувреме Швейцария отново застраши Варгас. Дан Ндой намери по отличен начин Джибрил Соу, който обаче от добра позиция стреля високо над вратата на южноамериканците. „Кръстоносците“ продължиха натиска си и в 54-ата минута получиха право да изпълнят фаул, но ударът на Ридер мина покрай страничния стълб. Малко по-късно Луис Диас опита късмета си, но Кобел спаси.

Колумбия опита да отговори на натиска на Швейцария, като в 63-ата минута стигна до добро положение, но Луис Суарес стреля много неточно. До края на редовното време голове не паднаха и така се стигна до продължения.

При дузпите Швейцария показа по-здрави нерви

В 99-ата минута Колумбия стигна до най-чистото положение в мача. Джон Лукуми стреля много опасно с глава след центриране от корнер, но топката срещна напречната греда на Грегор Кобел. Швейцария бе близо до гол в края на първото продължение, но Камило Варгас отново показа страхотен рефлекс след удар на Зеки Амдуни. Впоследствие се оказа, че е имало маркирана засада.

Колумбия имаше страхотна възможност за гол в 116-ата минута, когато Кампас се възползва от груба грешка в отбраната на Швейцария и излезе сам срещу Кобел, но стреля над вратата. В крайна сметка в продълженията не паднаха попадения и победителят трябваше да се реши след изпълнение на дузпи. При наказателните удари „кръстоносците“ имаха по-точен мерник и спечелиха с 4:3.

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