"Политическите убийства са несъвместими с демокрацията": Кабинетът "Радев" за атентатите в Солун

Правителството на Румен Радев осъди категорично терористичния акт в Солун, довел до загубата на човешки живот и раняването на други хора. "Политическите убийства са несъвместими с демокрацията и в този труден момент България категорично подкрепя действията на институциите в Гърция за съхраняване на държавността", се посочва в позиция на правителството във "Фейсбук" страницата на Министерски съвет.

Атентатът в Солун

Един човек е загинал при атентати срещу активисти на управляващата консервативна партия „Нова демокрация“ в Гърция. Нападенията са извършени в Солун срещу жилищата на трима представители на политическата формация. Атакувани са председателят на изпълнителния комитет на „Нова демокрация“ Зисис Йоакимович, бившият депутат Саввас Анастасиадис и бившият партиен кандидат Афродита Нестора. При последното нападение са били ранени пет души, изгорели са четири автомобила, паркирани в гаража на сградата. Всичко сочи, че зад нападенията стоят едни и същи извършители, отбелязва полицията. Властите издирват записи от охранителни камери за тяхното откриване и задържане. ОЩЕ: Нападение в Солун: Атентати срещу политици, има загинал (ВИДЕО)

Кои са били целите?

Целите бяха идентифицирани като Зисис Йоакеимобиц, председател на управителния комитет на партия „Нова демокрация“ в регионалното звено в Солун; бившият депутат Савас Анастасиадис; и кандидатът на „Нова демокрация“ Афродити Нестора.

По първоначални данни устройствата са експлодирали пред жилищата, като нападението срещу дома на Нестора е довело до петима ранени, според съобщения в местните медии. Сред ранените са самата Нестора и майка ѝ, а други трима души са страдали от дихателни проблеми.

По-късно се появи информацията за загинал. ОЩЕ: Бомбени атаки срещу хора на Мицотаткис в Гърция (СНИМКА)