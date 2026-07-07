Бившата шефка на ЦИК стана главен секретар на Министерския съвет

Бившият вече председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова е назначена за главен секретар на Министерския съвет от вторник, 7 юли. Тя бе заменена на поста в ЦИК след назначаването на новия състав на изборната комисия от президентът Илияна Йотова преди седмици.

Нейкова оглави ЦИК през 2021 г. от квотата на "Има такъв народ". Пред "Mediapool" тя каза, че предложението е дошло лично от премиера Румен Радев, но не е член на неговата формация "Прогресивна България". Иначе тя професионално се занимава с организирането на избори от 2001 г. - първо в Русе, а след това и на национално ниво. За първи път тя влиза в състава на ЦИК през 2009 от квотата на НДСВ, а през 2014 г. получава нов мандат, като кандидатурата ѝ е издигната от гражданската организация Професионално обединение на държавните служители и е подкрепена от БСП.

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С назначението си Камелия Нейкова ще заеме мястото на Мария Томова, която беше назначена за главен секретар на Министерския съвет от служебния премиер Андрей Гюров.

Това е една от ключовите длъжности в Министерския съвет. Главният секретар ръководи администрацията на правителството. Той координира работата на министерствата, осигурява организационно-техническата подготовка на заседанията на правителството и следи за законосъобразното изпълнение на актовете, издавани от министър-председателя и правителството.