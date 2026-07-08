Украйна подпали руски газопровод за Турция и руско военно летище (ВИДЕО)

Руското военно летище Борисоглебск е атакувано от Украйна с въздушен удар. Летището се намира във Воронежска област. Вече има видеокадри от мястото на събитието и руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA прави оценка, че в района на летището има пожар. Засега губернаторът на Воронежка област Александър Гусев потвърждава в официалния си канал в Телеграм единствено, че има атака с дронове - при това тя е започнала още преди полунощ.

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Отделно, компресорната станция "Краснодарская" на "Газпром" е била атакувана в Краснодарски край. И за това събитие има видеокадри - заснети са от района на село Смоленская (Северски район), където се намира съоръжението, от разстояние приблизително 2,5 км.

Регионалният оперативен щаб потвърди атаката с официално съобщение в Телеграм. Според официалното изявление, отломки от свален дрон са паднали в село Смоленская, причинявайки "пожар на територията на едно от предприятията". Няма съобщения за жертви и са извикани аварийни и специални служби за справяне с последствията.

Компресорната станция "Краснодарская" е стратегическо линейно производствено съоръжение за "Газпром". Комплексът пречиства, дехидратира и компресира природен газ за последващ транспорт по магистрални тръбопроводи, включително международния подводен газопровод "Син поток" и вътрешната система "Джубга-Лазаревское-Сочи". По "Син поток" се изнася руски газ за Турция - това е разклонение на системата "Турски поток".

Иначе има съобщения и за взривове в Саратов, там също има военно летище, както и рафинерия - ОЩЕ: Над 430 дрона за една нощ към Москва и областта: Признание от кмета на руската столица