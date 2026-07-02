Войната в Украйна:

"Как национален приоритет = 0 евро бюджет за 3 години?": За детска болница пари в бюджета няма, няма и да има

02 юли 2026, 9:30 часа 624 прочитания 0 коментара
Снимка: Здравна инвестиционна компания за детска болница ЕАД
"Как национален приоритет = 0 евро бюджет за 3 години?": За детска болница пари в бюджета няма, няма и да има

Пари за Националната детска болница в бюджета няма, няма и да има. За това сигнализираха от гражданската инициатива "За истинска детска болница", уточнявайки, че в разчетите си управляващите са заложили 0 евро бюджет за бъдещата педиатрична болница не само за тази година, но и за останалите две след нея.

"0 евро. Това е сумата, предвидена за изграждането на Националната детска болница и съпътстващата инфраструктура в бюджета за 2026 г. Това не е проблем. Проблем е, че са предвидени също 0 евро за 2027, както и за 2028 г. Това означава, че настоящото правителство не планира до края на 2028 г. да прави разходи за строителство", пишат от инициативата.

"Приоритет" с 0 евро бюджет за 3 години

Още: "Въпросът вече не е кога, а ще има ли национална детска болница": Общественият съвет с остра критика към държавата

Те обаче обявиха, че са настроени да търсим "положителното в този сценарий". "Може би това ще даде възможност на Министерство на здравеопазването да планира ключовата реформа в детското здравеопазване, която да гарантира достъп до качествена медицинска помощ за всяко дете, независимо къде в България е родено, и без която Национална детска болница не би била пълноценна. Може би така държавата най-после ще вложи усилия в стратегическо планиране - например как да започнем да осигуряваме повече медицински сестри тук и сега. Може би ще успее да надмогне битката за "повече легла" и да допусне внедряването на съвременни практики, в чиито център е детето-пациент, а не клиничната пътека", предполагат от гражданската инициатива.

Те обаче са скептични и са отправили питане към държавата какво смята да предприемен по казуса. "Може би, но надали. Понеже рядко сме разчитали на късмета, попитахме институциите как национален и политически приоритет се равнява на 0 евро бюджет за 3 години", пишат още от "За истинска детска болница".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Няма предвидени средства за Детската национална болница нито в бюджета, нито в тригодишната бюджетна прогноза. Всички проблеми от предишните години, заради които подаде оставка Обществения съвет, остават", допълни Мария Брестничка от Националната мрежа за децата.

Редът с парите за болницата е изчезнал от бюджета

Още: Ново препятствие пред детската болница: КЗК спря проектирането й

Акад. Николай Денков от "Продължаваме промяната" сигнализира, че редът със средствата за Националната детска болница направо е изчезнал в одобрения от правителството проектобюджет за 2026 г.

"Не се вижда такова перо и в разчетите за 2027 и за 2028 година. Надявам се и това да е техническа грешка, която много бързо ще се коригира. Ще разберем днес на заседанието на здравна комисия в парламента", посочи той.

"Забрави ли новата власт за децата на България? Къде отиде "водещият приоритет"? Само преди два месеца (на 8 май), по време на първото заседание на новото правителство, Румен Радев пое ясен ангажимент пред обществото за този проект. Днес виждаме, че реалността е съвсем различна. Дали това ще се окаже просто поредната техническа грешка на новите управляващи, която са склонни да оправят? Или е умишлено рязане на средства от здравето на децата ни?", питат от опозиционната партия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бюджет Национална детска болница Бюджет 2026 Прогресивна България кабинетът Радев
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес