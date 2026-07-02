"Как национален приоритет = 0 евро бюджет за 3 години?": За детска болница пари в бюджета няма, няма и да има

Пари за Националната детска болница в бюджета няма, няма и да има. За това сигнализираха от гражданската инициатива "За истинска детска болница", уточнявайки, че в разчетите си управляващите са заложили 0 евро бюджет за бъдещата педиатрична болница не само за тази година, но и за останалите две след нея.

"0 евро. Това е сумата, предвидена за изграждането на Националната детска болница и съпътстващата инфраструктура в бюджета за 2026 г. Това не е проблем. Проблем е, че са предвидени също 0 евро за 2027, както и за 2028 г. Това означава, че настоящото правителство не планира до края на 2028 г. да прави разходи за строителство", пишат от инициативата.

"Приоритет" с 0 евро бюджет за 3 години

Още: "Въпросът вече не е кога, а ще има ли национална детска болница": Общественият съвет с остра критика към държавата

Те обаче обявиха, че са настроени да търсим "положителното в този сценарий". "Може би това ще даде възможност на Министерство на здравеопазването да планира ключовата реформа в детското здравеопазване, която да гарантира достъп до качествена медицинска помощ за всяко дете, независимо къде в България е родено, и без която Национална детска болница не би била пълноценна. Може би така държавата най-после ще вложи усилия в стратегическо планиране - например как да започнем да осигуряваме повече медицински сестри тук и сега. Може би ще успее да надмогне битката за "повече легла" и да допусне внедряването на съвременни практики, в чиито център е детето-пациент, а не клиничната пътека", предполагат от гражданската инициатива.

Те обаче са скептични и са отправили питане към държавата какво смята да предприемен по казуса. "Може би, но надали. Понеже рядко сме разчитали на късмета, попитахме институциите как национален и политически приоритет се равнява на 0 евро бюджет за 3 години", пишат още от "За истинска детска болница".

"Няма предвидени средства за Детската национална болница нито в бюджета, нито в тригодишната бюджетна прогноза. Всички проблеми от предишните години, заради които подаде оставка Обществения съвет, остават", допълни Мария Брестничка от Националната мрежа за децата.

Редът с парите за болницата е изчезнал от бюджета

Още: Ново препятствие пред детската болница: КЗК спря проектирането й

Акад. Николай Денков от "Продължаваме промяната" сигнализира, че редът със средствата за Националната детска болница направо е изчезнал в одобрения от правителството проектобюджет за 2026 г.

"Не се вижда такова перо и в разчетите за 2027 и за 2028 година. Надявам се и това да е техническа грешка, която много бързо ще се коригира. Ще разберем днес на заседанието на здравна комисия в парламента", посочи той.

"Забрави ли новата власт за децата на България? Къде отиде "водещият приоритет"? Само преди два месеца (на 8 май), по време на първото заседание на новото правителство, Румен Радев пое ясен ангажимент пред обществото за този проект. Днес виждаме, че реалността е съвсем различна. Дали това ще се окаже просто поредната техническа грешка на новите управляващи, която са склонни да оправят? Или е умишлено рязане на средства от здравето на децата ни?", питат от опозиционната партия.