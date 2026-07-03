Нов протест срещу кабинета "Радев" и бюджета

Манол Глишев организира втори протест срещу управлението на премиера Румен Радев, след като стотици граждани се събраха на демонстрация през миналата събота. Новата акция е насрочена за петък, 3 юли, от 19:00 часа пред сградата на президентството.

Организаторите посочват няколко основни причини за протеста:

бюджетния дефицит;

"лъжите на Радев пред собствените му фенове";

одита, който според тях ще доведе до намаляване на пенсиите;

премахването на парламентарната комисия за децата;

замразяването на майчинските;

закриването на Комисията по досиетата;

опасността България да бъде въвлечена във война;

"руските зависимости на Румен Радев и неговата партия".

Още: "За достойна дипломатическа служба": Служители на МВнР с мирен протест срещу бюджет 2026 (СНИМКА)