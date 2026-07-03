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Нов протест срещу кабинета "Радев" и бюджета

03 юли 2026, 18:18 часа 525 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нов протест срещу кабинета "Радев" и бюджета

Манол Глишев организира втори протест срещу управлението на премиера Румен Радев, след като стотици граждани се събраха на демонстрация през миналата събота. Новата акция е насрочена за петък, 3 юли, от 19:00 часа пред сградата на президентството.

Организаторите посочват няколко основни причини за протеста:

  • бюджетния дефицит;
  • "лъжите на Радев пред собствените му фенове";
  • одита, който според тях ще доведе до намаляване на пенсиите;
  • премахването на парламентарната комисия за децата;
  • замразяването на майчинските;
  • закриването на Комисията по досиетата;
  • опасността България да бъде въвлечена във война;
  • "руските зависимости на Румен Радев и неговата партия".

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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