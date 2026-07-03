Нов протест срещу кабинета "Радев" и бюджета

Манол Глишев организира втори протест срещу управлението на премиера Румен Радев, след като стотици граждани се събраха на демонстрация през миналата събота. Новата акция е насрочена за петък, 3 юли, от 19:00 часа пред сградата на президентството.
Организаторите посочват няколко основни причини за протеста:
- бюджетния дефицит;
- "лъжите на Радев пред собствените му фенове";
- одита, който според тях ще доведе до намаляване на пенсиите;
- премахването на парламентарната комисия за децата;
- замразяването на майчинските;
- закриването на Комисията по досиетата;
- опасността България да бъде въвлечена във война;
- "руските зависимости на Румен Радев и неговата партия".
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