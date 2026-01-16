Легенда на Барселона, донесла много трофеи на клуба, напуска "Камп Ноу"

Вратарят Марк-Андре тер Щеген, който спокойно може да се счита за легенда на Барселона, ще напусне "Камп Ноу", за да се присъедини под наем към тима на Жирона. Германският страж ще продължи кариерата си в Жирона, за да може да играе по-редовно, тъй като в момента е със статут на резерва при каталунците. Както е известно, през лятото Барса привлече Жоан Гарсия, който се превърна в титулярен избор, а Тер Щеген остана втора опция.

Тер Щеген ще играе под наем в Жирона

Според информация на каталунското издание Sport.es, Барселона и Жирона са близо до финализиране на сделката. Тер Щеген, който тази година ще навърши 34 години, има договор с Барселона до лятото на 2028 година. Много вероятно е стражът да напусне окончателно Барселона през лятото на 2026-та. Иначе Тер Щеген е част от Барселона от 2014 г. През този период той е участвал в 423 мача във всички турнири, като е запазил 176 сухи мрежи.

Тер Щеген имаше заслуги за 6 титли в Ла Лига, 6 трофея за Купата на Краля, 4 трофея за Суперкупата на Испания, както и по 1 трофей от Шампионска лига, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. През сезон 2022/23 Тер Щеген бе избран за Играч на сезона в Ла Лига.

