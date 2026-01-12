Да поискаш Лионел Меси "по погрешка": Как Ман Сити прати оферта от 70 млн. паунда на Барселона

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Преди петнадесет години в Манчестър Сити бяха толкова очаровани от всепобеждаващия Барселона, че се опитаха да възпроизведат същата структура. Започнаха с наемането на главния изпълнителен директор Феран Сориано и спортния директор Чики Бегиристайн, преди в крайна сметка да привлекат Пеп Гуардиола за мениджър на отбора. Единственото, което липсваше, беше... Лионел Меси. Липсващото им парче обаче за малко щеше да се окаже на "Етихад" по погрешка, тъй като в началото на проекта те за малко не подписаха с осемкратния носител на "Златната топка".

Амбициозният, но случаен опит на Манчестър Сити да привлече Лионел Меси

Откакто Гуардиола се премести в Сити през 2016 г., се носеха слухове, че треньорът иска да отмъкне Меси от Барселона и да го доведе в Манчестър. През първия си сезон начело на "гражданите" испанският специалист трябваше да опровергава информациите, че е опитал да подпише с Меси, както и с Неймар и Серхио Бускетс. Няколко години по-късно, през 2020 година, Меси все пак можеше да се събере с Гуардиола. Той бе информирал ръководството на Барселона, че иска да напусне и се срещна с бившия си треньор в дома му, преди в крайна сметка да реши да остане в Каталуния.

Меси беше предложен на Сити и през 2021 г., когато беше принуден да напусне "Камп Ноу" поради финансовите проблеми на клуба. Тогава обаче Пари Сен Жермен прояви по-голям интерес към него и го привлече в редиците си. В нито един от тези случаи обаче клубът от Манчестър не подаде оферта за аржентинеца. Сити се свърза с Барса за подписването на Меси само веднъж, през 2008 г., дни след като клубът беше придобит от групата Abu Dhabi United и преди аржентинецът да спечели първата си "Златна топка". Офертата обаче предизвика голямо объркване както в Барселона, така и в Ман Сити. Причината беше, че тя беше направена по грешка, поради недоразумение в разгара на вълнението от факта, че клубът придобри милиарди за една нощ...

Турбулентният период на "Етихад", който промени футбола завинаго

Сити започна сезон 2008/09 трудно, губейки с 2:4 от Астън Вила. Това не беше изцяло неочаквано, като се има предвид, че те загубиха последния мач от предишния сезон с гръмкото 1:8 от Мидълзбро. През лятото не бяха много активни на пазара, като привлякоха само бразилския нападател Жо от ЦСКА Москва и Тал Бен Хаим от Челси, плюс малко известен дефанзивен полузащитник от Хамбург на име Венсан Компани за 6 милиона паунда. Но по-късно през месеца стана ясно, че настъпват промени и че клубът, а всъщност и английският футбол, никога няма да бъдат същите.

Собственикът на Сити Таксин Шинаватра се сблъска с правни проблеми в Тайланд и остана без пари, защото активите му бяха замразени. Клубът беше на ръба на финансовия колапс, което го принуди да поиска заем от бившия си собственик Джон Уордъл, само за да плати на играчите си. Междувременно новият треньор Марк Хюз беше шокиран от състоянието на клуба, в който току-що беше пристигнал. Но всичко се промени на 1 септември. Хюз играел голф, когато получил обаждане от главния изпълнителен директор Гари Кук, който го информирал, че клубът е бил купен от групата "Abu Dhabi United" на Шейх Мансур нин Зайед ал Наян. Изведнъж Сити беше много повече от клуб с потенциал - сега щеше да има пари, а Кук веднага информира Хюз, че новите собственици искат звездно попълнение възможно най-скоро. Хюз имаше избор от най-добрите играчи в света. Проблемът беше, че това беше и последният ден за трансфери. Имаше и друг проблем... Сити все още се възприемаше като малко смешен клуб от средата на таблицата.

От "it's getting messy" до "we've got to get Messi"

Въпреки че Шинаватра току-що беше продал клуба, неговият дясна ръка Пайродж Пиемпонгсант все още участваше в преговорите за трансфери на Сити. Той и Кук се включиха в онлайн конференция с тогавашния главен оперативен директор на клуба Пол Олдридж, за да обсъдят с кого да подпишат, както Кук обясни пред The Athletic през 2019 г.: "Представете си следната ситуация. Пол с лондонския си акцент казва: "Пайродж, трябва да ми кажеш какво правим, нещата излизат извън контрол". Пайродж лежеше на шезлонг, на масаж и викаше: "Да, да, да! Много е объркано, объркано, става объркано" ("Very messy, messy, it's getting messy.") Нещо се изгуби в превода и - кълна се в дъщеря ми, това е истината - това беше погрешно чуто като "Трябва да вземем Меси" ("We've got to get Messi'").

"Пол дойде при мен след това и каза: "Гари, това стана по грешка, не знам какво правим тук." Гари Кук отговорил: "Подай офертата, да видим какво ще се получи." Според Кук, Сити е предложил 70 милиона паунда за Меси, което би счупило предишния световен рекорд за трансфер от 50 милиона паунда, сумата, която Мадрид е платил за Зинедин Зидан през 2001 г. Меси беше на 21 години по това време, но беше на път да стане звезда, след като беше отбелязал хеттрик срещу Реал Мадрид два сезона по-рано и беше завършил трети в последната класация за "Златната топка", зад Кака и Кристиано Роналдо. Той беше отбелязал 10 гола и беше дал 14 асистенции през предходния сезон, но предвид внезапната промяна в съдбата на Сити, подписването на Меси не беше толкова нелепо, колкото изглежда сега.

Офератата на Ман Сити не бе приета добре в Каталуния

В този момент положението на Сити в световния футбол било толкова ниско, че в Барселона се зачудили, когато получили за офертата им. Кук добави: "На следващия ден тогавашният председател на Висшата лига Дейв Ричардс ми се обади от Висшата лига: "Гари, ти ли си направил оферта за Лионел Меси? 70 милиона паунда? Луд ли си?" Марк Боуен, помощник-треньорът на Хюз по това време, също е говорил за офертата през следващите години. Неговата версия се различава от тази на Кук, като твърди, че офертата за Меси е била в размер на 30-35 милиона паунда. Всъщност Кук също е посочил сумата от 30 милиона паунда, когато за първи път е разказал историята на автора Гари Джеймс.

Това може да обясни защо тогавашният президент на Барселона Жоан Лапорта не е бил особено доволен, когато е видял офертата, която е била смешна за играч, за когото всички са знаели, че ще стане най-добрият играч в света. Лапорта очевидно не взел офертата на Сити на сериозно и случайно направената оферта показва колко аматьорска била операцията на клуба по това време, ден след като удари джакпота. Впоследствие "гражданите" продължиха да показват огромна, макар и малко неподходяща амбиция на трансферния пазар, а през следващия януарски прозорец се опитаха да подпишат с Кака, предлагайки на Милан 91 милиона паунда и на бразилеца заплата от 500 000 паунда на седмица.

Кака отхвърли офертата и феновете трябваше да се задоволят с покупките на Крейг Белами и Найджъл де Йонг. Кук напусна клуба в позор две години по-късно, подавайки оставка, след като изпрати имейл, в който се подиграваше на майката и агента на играча на Сити Недум Онуоха, който страдаше от онкологично заболяване. Кук в крайна сметка беше заменен от Сориано, чийто бивш колега от Барселона Бегиристайн скоро го последва. Четири години по-късно същото направи и Гуардиола, с което приключи репутацията на Сити като клуб, който никой не вземаше на сериозно. Когато Меси напусна Барса, иронично след фалшивите твърдения на Лапорта, че каталунците, които се бореха с финансови затруднения, могат да си позволят да удължат договора му, Сити беше единственият клуб, заедно с ПСЖ, който реално можеше да си го позволи.

"Гражданите" обаче не проявиха голямо желание да привлекат Меси тогава, след като това лято привлякоха Джак Грийлиш за 100 милиона паунда, а вниманието им беше насочено към следващата суперзвезда на футбола - Ерлинг Холанд. Сделки в последния момент, като пристигането на Джанлуиджи Донарума през септември, вече са рядкост за клуб, който планира големи трансфери много предварително. Изпращането на погрешна оферта, поръчана докато преговарящият за трансфера се наслаждава на масаж, е наистина немислимо сега.

Автор: Дария Александрова

