Лука Модрич и неговите 14 корони: Величието на хърватския ас няма лимити

Легендарният капитан на хърватския национален отбор Лука Модрич бе обявен за най-добър футболист на своята страна за рекордния 14-и път. На церемония, която се състоя в тренировъчната база "Миланело", 40-годишният ветеран прие почетното отличие от ръцете на своя сънародник и бивш бранител на "росонерите" Дарио Шимич. Признанието за 2025 година не е изненада за международната футболна общественост, тъй като халфът доминира в тази класация без прекъсване през последното десетилетие.

Лука Модрич: От първите стъпки в Загреб до доминацията в Милан

Въпреки напредналата си спортна възраст, Модрич продължава да демонстрира изключително ниво в италианската Серия А, където през настоящия сезон защитава цветовете на Милан. Трансферът му при "червено-черните" бе поредната стъпка в една забележителна кариера, започнала професионално в Динамо Загреб през 2003 година. Пътят му преминава през Тотнъм и един исторически престой в Реал Мадрид, където той се утвърждава като един от най-великите полузащитници в историята, печелейки шест трофея от Шампионската лига и най-ценното индивидуално отличие - "Златната топка" през 2018 година.

Модрич е ключова фигура за Хърватия на общо четири световни и пет европейски първенства, като изведе "ватрените" до сребро на Световното първенство през 2018, когато печели и наградата за най-добър играч на първенството. Хърватите начело с Модрич завоюват и бронз на Световното през 2022. Към момента активът му възлиза на впечатляващите 193 мача с националната фланелка. Голямата цел пред опитния плеймейкър остава предстоящото Световно първенство през 2026 година, където той има реалния шанс да премине границата от 200 международни срещи, утвърждавайки статута си на жива легенда на световната сцена.

Last Friday, Luka Modrić received his Croatian Football of the Year award from the Croatian FA! A huge honour and we are so proud of him 🇭🇷❤️@HNS_CFF pic.twitter.com/7eh91yzAoT — AC Milan (@acmilan) April 20, 2026