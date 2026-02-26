Каземиро се събира със стар съотборник от Реал Мадрид?

Откакто най-скъпоплатеният играч на Манчестър Юнайтед в лицето на Каземиро обяви, че след края на сезона ще напусне „Олд Трафорд“, плъзнаха много слухове за това коя ще е следващата му дестинация. Клубове както от МЛС, така и от Саудитската професионална лига, се спрягаха за фаворити за подписа му, но бразилецът е заявил, че иска да остане в Европа. Той дори вече е набелязал първенството, в което иска да продължи.

Слуховете пращаха Каземиро в Интер Маями

Преди известно време Каземиро и семейството му направиха кратка почивка във Флорида, САЩ, което още повече засили слуховете, че дефанзивния халф ще премине в Интер Маями, където играе Лионел Меси. Американският клуб се нуждае от такъв тип полузащитник, след като Серхио Бускетс прекрати професионалната си футболна кариера. Но според „The Sun“ бразилецът иска да остане в Европа, като вече дори е набелязал в кое първенство иска да продължи кариерата си.

Още: Ман Юнайтед взе важни решения за несигурни на „Олд Трафорд“

Каземиро иска да продължи в Италия

Според изданието Каземиро е впечатлен от това, което бившият му съотборник от Реал Мадрид Лука Модрич прави в италианската Серия А с екипа на Милан. Вече на 40 години, хърватинът е основна част от състава на „росонерите“, които са в битката за титлата в Италия. Източникът не изключва възможността двамата полузащитници да се съберат отново. Каземиро няма да е първият играч, който вече няма физическата възможност да играе на най-високо ниво във Висшата лига, но осъществява трансфер в Серия А и там изкарва още няколко години.

Още: Историческа бомба: Ман Юнайтед иска играч на Ливърпул