Нов рекорд в Шампионска лига: 16-годишният Макс Доуман детронира Ламин Ямал

08 април 2026, 14:06 часа 205 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нов рекорд в Шампионска лига: 16-годишният Макс Доуман детронира Ламин Ямал

Младият талант на Арсенал Макс Доуман записа историческо постижение, подобрявайки рекорд в Шампионска лига. Халфът влезе в срещата като резерва при победата с 1:0 над Спортинг Лисабон и подобри досегашното върхово постижение на Ламин Ямал.

Макс Доуман стана най-младият играч на четвъртфинал в Шампионската лига

„Артилеристите“ стигнаха до ценния успех в напрегнат и оспорван двубой, в който демонстрираха стабилност в защита и ефективност в ключовите моменти. Домакините също имаха своите шансове, но не успяха да ги реализират, докато лондончани се възползваха от възможността си и взеха минимална, но изключително важна победа. Развръзката дойде в добавеното време. Габриел Мартинели намери с отличен пас Кай Хаверц в наказателното поле, а германецът реализира точно попадение.

В хода на срещата Доуман се включи в игра и записа нов световен рекорд. На 16 години и 97 дни той стана най-младият футболист, играл в четвъртфиналите на турнира, подобрявайки постижението на Ламин Ямал, който държеше рекорда от сезон 2023/24 след участие срещу Пари Сен Жермен на 16 години и 272 дни.

Това не е първият подобен успех за младия полузащитник. Още през ноември миналата година той вече бе поставил друг рекорд, превръщайки се в най-младия футболист с участие в Шампионската лига, след като се появи от пейката при победата с 3:0 над Славия Прага като гост.

Така успехът над Спортинг не само донесе важно предимство на Арсенал в турнира, но и се превърна в исторически момент за един от най-обещаващите млади играчи в Европа.

Жанина Колева
Жанина Колева
