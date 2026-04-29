По искане на ФИФА: Инфантино надминава Пеевски, издига се до нивото на Тръмп

В четвъртък, 30 април, президентът на ФИФА Джани Инфантино ще присъства на Конгреса на ФИФА, който ще се проведе във Ванкувър, Канада. За събитието от централата са поискали за Инфантино да бъдат осигуренни мерки за сигурност от ниво 4, информира канадското издание "Global BC". Така охраната на италианеца ще надскочи нивото на тази на българския политик Делян Пеевски и ще се изравни с тази на президента на САЩ Доналд Тръмп. Но според източника от канадската полиция са отказали да изпълнят искането.

Полицията във Ванкувър отказва да изпълни искането на ФИФА

Ниво на сигурност 4 е само една степен под това, което се осигурява на папата и е по-високо от това на канадския министър-председател. На практика на такава охрана ѝ е позволено да "преминава на червен светофар и да спира движението за останалите участници в трафика". От полицията отхвърлят искането, а кметството на Ванкувър настоява за транспорт, който е "подходящ, балансиран и съобразен с начина, по който Ванкувър безопасно приема големи международни събития".

Още: ФИФА вкара поправката "Винисиус" - новото правило влиза в сила още на Мондиал 2026

"ФИФА не коментира протоколите за транспорт и сигурност"

Ето какво обясни говорител на организацията за ситуацията: "Президентът на ФИФА не е бил запознат, нито е участвал в каквото и да е искане към властите относно транспортните и охранителните му нужди за 76-ия Конгрес на ФИФА. Съгласно досегашната практика при подобни събития местните организатори са координирали с властите искания за съдействие за всички делегати, гости и заинтересовани страни. ФИФА не коментира протоколите за транспорт и сигурност, свързани с президента на ФИФА, и желае да благодари на органите на реда във Ванкувър за постоянната им подкрепа през тази седмица".

Всичко това се случва на фона на напрежението между ФИФА и Канада. Северноамериканската страна ще бъде съдомакин на Мондиал 2026. Изискванията на централата към държавата за логистика, сигурност и данъчни облекчения се оценяват между 1 и 2 милиарда долара.

Още: ФИФА обяви война на "скритите обиди": Червен картон за покриване на устата преди Мондиал 2026