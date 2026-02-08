Марин Петков вкара гол в дебюта си, но ВАР му го отне (ВИДЕО)

Преди дни Марин Петков осъществи трансфера си от Левски в Ал Таавун срещу 1 милион евро. Това не беше неочаквано, тъй като той можеше да напусне „Герена“ още през лятото, но това не се случи. Впоследствие ръководството на „сините“ му обеща трансфер през зимата. През първия полусезон крилото записа 27 мача във всички турнири за Левски, като отбеляза 9 гола и даде 2 асистенции.

Марин Петков изигра малко над 90 минути в дебюта си

На 7 февруари българинът направи дебюта си в Саудитската професионална лига. Той започна от началото на домакинството срещу Ал Халеей и записа малко над 90 минути игра за новия си тим. През първото полувреме гостите поведоха с гол на бившия норвежки национал Джошуа Кинг. Малко след почивката Роджер Мартинес изравни. И след това дойде ключовия момент.

Марин Петков вкара в 55-тата минута, но ВАР отмени попадението му

В 55-тата минута Марин Петков можеше да донесе обрата за Ал Таавун. Той отбеляза гол в дебюта си, но ВАР се намеси и отмени попадението. Причината беше извършено нарушение в атака от голмайстора Мартинес, който подаде на българския национал. Марин Петков беше заменен в 5-тата минута на добавеното време. Мачът завърши 1:1 и остави новия отбор на българското крило на 5-то място в Саудитската професионална лига с 39 точки. Ал Тавун събра актива си в 20 мача, от които спечели 12, завърши наравно в 3 и загуби 5.

