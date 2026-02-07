Лайфстайл:

Без напрежение: Барса писа тройка на Майорка

07 февруари 2026, 19:28 часа 242 прочитания 0 коментара
Барселона постигна категоричен успех с 3:0 срещу Майорка в двубой от 22-рия кръг на испанската Ла Лига. Роберт Левандовски откри резултата в 29-ата минута. След около час игра Ламин Ямал удвои преднината на каталунския гранд. Появилият се от скамейката 18-годишен Марк Бернал се разписа в 82-рата минута. "Лос кулес" са на първо място в класирането, като увеличиха аванса си пред Реал Мадрид на 4 точки. "Кралете" обаче имат мач по-малко и утре гостуват на Валенсия.

В първите минути Ерик Гарсия се отчете с важна намеса. Муричи изтърва в 17-ата минута, за да дойде моментът на Барса. Дани Олмо овладя отбита топка и пусна към Левандовски, който реализира за 1:0. В края на първата част шут от пряк свободен удар на Рашфорд предизвика намесата на Роман, а след това Ламин Ямал пропусна отблизо

През второто полувреме Марк Касадо уцели греда. Лопес тества противниковия страж, който се справи в 57-ата минута. Малко по-късно мощен шут на Ямал покачи преднината на лидера в класирането. В заключителната фаза Бернал се справи с противници и оформи крайното 3:0. Майорка е на 15-а позиция с 24 точки.

По-ранният мач между Райо Валекано и Овиедо бе отложен, за да се осигури "физическата сигурност на играчите", както обявиха от Ли Лига. Решението е било взето, тъй като теренът не е могъл да осигури възможност да се изиграе срещата, както и да се гарантира здравето на футболистите от двата тима. От Овиедо заявиха, че разбират решението, но критикуваха краткия срок преди началото на мача, в който научиха за него. От клуба дори се заканиха, че ще проучат внимателно ситуацията и ще си търсят правата по съдебен ред.

