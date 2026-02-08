Байерн Мюнхен се върна на пътя на победите в Бундеслигата с разгром! Диас и Кейн блестят

Байерн Мюнхен разгроми Хофенхайм с убедителното 5:1 в последен двубой от 21-вия кръг на Бундеслигата. Германският гранд отново има 6 точки аванс пред втория Борусия Дортмунд. Гостите от Хофенхайм претърпяха петата си загуба през сезона, но остават на трето място в класирането с 42 пункта. Луис Диас блесна с хеттрик. Хари Кейн реализира две дузпи, към които добави и асистенция. Английският нападател вече има 24 попадения.

Възпитаниците на Венсан Компани откриха резултата от дузпа в 19-ата минута, когато Кейн се разписа. Нарушението на Акпогума беше задържане с ръка на навлизащия на висока скорост в наказателното поле Луис Диас.

🇩🇪📈 After two games without a win, Bayern Munich roar back with a huge result against Hoffenheim, the third placed side in the Bundesliga.



Luis Díaz recorded a 9.9 FotMob rating and Harry Kane wasn’t far behind. pic.twitter.com/4vaQkfegzg — FotMob (@FotMob) February 8, 2026

Гостите наказаха грешка при изнасянето на топката и Крамарич от удобна позиция не сбърка за 1:1. Баварците обаче получиха втора дузпа в 45-ата минута, след като Диас беше препънат на границата на наказателното поле от Владимир Цоуфал. Две минути по-късно, вече в добавеното време, Диас вкара и първото си попадение, дошло след асистенция на Кейн.

През втората част, вече с повече контрол върху топката, за Байерн нямаше кой знае какви проблеми. Диас направи 4:1 след подаване по земята от фланга на Майкъл Олисе, а в 89-ата минута оформи и хеттрика си след комбинация на Джамал Мусиала, който отне топката от Озан Кабак, опитал да подаде през центъра.