Решаваща дузпа в края и шедьовър в стил "Карлос": Сити обърна Ливърпул в 113-минутно дерби!

Манчестър Сити победи Ливърпул с 2:1 в дербито от 25-ия кръг на Висшата лига. На "Анфийлд" Доминик Собослай откри резултата четвърт час преди да изтече редовното време с феноменално изпълнение от пряк свободен удар, на което дори Роберто Карлос може да завиди. 10 минути по-късно Ерлинг Холанд асистира на Бернардо Силва, който изравни. В добавеното време норвежкият таран реализира дискусионна дузпа, отсъдена за фал на Алисон срещу Нунеш. Така Сити събра 50 точки на втората позиция - на 6 от Арсенал. Ливърпул е шести с 39 пункта.

Сити победи Ливърпул в лудо-лудо дерби

Срещата стартира динамично. Холанд пропиля добра възможност във втората минута заради лошо поемане. След четвърт час игра претенции на "гражданите" за дузпа не бяха уважени. В 22-рата минута Мармуш отправи опасен удар, излязъл в корнер. До почивката Ливърпул се поокопити, но не стигна до 100%-ови ситуация.

В самото начало на второто полувреме Салах не съумя да материализира добър шанс. Момчетата на Слот вдигнаха оборотите. Постепенна атака на Ливърпул завърши с изтрел на Екитике, който мина на сантиметри от целта. Последва спасяване на Алисон при шут на Семеньо. Екитике пък изтърва от непосредствена близост с глава.

ОЩЕ: Гьокереш блести за Арсенал, Палмър с бърз хеттрик за Челси: Резултати от Висшата лига

Dramatic ending at Anfield in stoppage time as Alisson collided with Nunes, and Manchester City’s Erling Haaland stepped up to convert from the spot! 😳



Manchester City come off with three big points! 👏 pic.twitter.com/XnRTomwl9w — ESPN FC (@ESPNFC) February 8, 2026

В 74-тата минту Собослай реализира шедьовър от пряк свободен удар с фалц, напомнящ на изпълненията на Роберто Карлос. Сити отговори по най-добрия начин. Холанд свали към Силва, който изравни. В добавеното време тимът на Гуардиола получи правото да изпълни дузпа за нарушение срещу Нунеш. Зад топката застана Холанд, който осъществи пълния обрат.

До края Донарума направи спасяването на мача, отразявайки изстрел на Мак Алистър. Гол на Шерки пък бе отменен заради нарушение за червен картон на Собослай след намеса на ВАР. След фала на халфа Холанд действа неправомерно срещу унгареца, но съдиите взимат предвид първото действие.

ОЩЕ: Няма кой да бие Юнайтед на Майкъл Карик! "Червените дяволи" подчиниха 10 от Тотнъм и помирисват топ 3