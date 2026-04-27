Рашфорд може да се завърне във Висшата лига, но не в Ман Юнайтед, ако Барселона не го привлече за постоянно

Маркъс Рашфорд може да се завърне във Висшата лига, но не в Манчестър Юнайтед, ако Барселона откаже да упражни опцията си за откупуване. Както е известно, англичанинът се присъедини към каталунския гранд под наем от Юнайтед миналото лято, а промяната на обстановката му помогна да обърне кариерата си в правилната посока. Постоянният трансфер на "Камп Ноу" изглеждаше като формалност в началото на сезона, след като Рашфорд бързо се адаптира към живота в чужбина и отбеляза 13 гола. Въпреки това, според медиите в Испания, Барселона не е сигурна дали да похарчи 26 милиона паунда, за да си осигури услугите му.

Тим от Висшата лига проявява интерес към Рашфорд

Треньорът на каталунците Ханзи Флик предпочете да използва Рашфорд като опция за ротация, като националът на Англия е бил титуляр само 15 пъти в Ла Лига, въпреки текущите контузии на Рафиня. Въпреки настоящата си роля, нападателят се чувства добре и иска да остане на "Камп Ноу". Но според испанското издание SPORT, ако мечтаният трансфер на Рашфорд не се осъществи, в Англия го очаква интересна опция. Според информацията Тотнъм проявява сериозен интерес към привличането на 28-годишния играч в атаката си, която през този сезон беше опустошена от контузии.

Преминаването на Рашфорд в отбора на "шпорите" ще зависи от това дали клубът ще успее да се спаси от изпадане. Тимът, воден от Роберто Де Зерби, в момента заема 18-та позиция в класирането на Висшата лига и изостава с две точки от Уест Хям четири кръга преди края на сезона. Въпреки затруднената ситуация, в която се намират, "белите" от Лондон са уверени, че ще задържат мястото си в елита.

Има ли място за Рашфорд на "Олд Трафорд"?

Вратата за сензационно завръщане на Рашфорд в Юнайтед, за който е играл от дете, все още не е затворена окончателно. Въпреки това се очаква той да бъде продаде поради високата си заплата. Ако Юнайтед се класира за Шампионска лига през следващия сезон, както се очаква, заплатата му ще се увеличи до 325 000 лири на седмица. Това ще го постави наравно с някои от най-високоплатените играчи в първенството. Междувременно настоящият старши треньор на "Олд Трафорд" Майкъл Карик настоява, че все още не е взето окончателно решение за бъдещето на крилото,а топката също така е и в полето на Барселона.

