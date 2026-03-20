Манчестър Юнайтед не e готов да даде Рашфорд на Барселона

Манчестър Юнайтед няма намерение да влиза в нови преговори с Барселона относно бъдещето на Маркъс Рашфорд, твърдят британските медии. В момента нападателят играе под наем при каталунците и впечатлява с изявите си, но условията за евентуалното му постоянно оставане на “Камп Ноу” не се харесват на ръководството на “червените дяволи”.

Преговори за бъдещето на Маркъс Рашфорд

Президентът Жоан Лапорта обмисля вариант да разсрочи сделката за изкупуване на правата на футболиста на стойност - 30 милиона евро, като удължи наема му и отложи окончателното привличане за 2027 година. Причината е ясна – финансовите ограничения, с които Барселона продължава да се съобразява.

Още: Ман Юнайтед взе важни решения за несигурни на „Олд Трафорд“

От Манчестър Юнайтед не са готови на компромис

От „Олд Трафорд“ обаче не са склонни на подобен компромис. Ръководството настоява или да бъде платена договорената трансферна сума още това лято, или Рашфорд да се завърне в състава на “червените”. Дори се счита, че в Манчестър биха предпочели да си върнат играча, разчитайки на възможността да го продадат на по-висока цена след силните му изяви в Испания.

С представянето си до момента – 10 гола и 13 асистенции – Рашфорд привлече вниманието. Очакванията са той да бъде включен в селекцията на Томас Тухел за Световното първенство, което допълнително може да увеличи интереса към него.

Самият футболист е наясно какво иска – да продължи кариерата си в Барселона. Между него и клуба вече има уговорен тригодишен договор, но развръзката по случая тепърва предстои.

Още: Рашфорд избухна с нови два гола: как англичанинът възроди кариерата си в Барселона?