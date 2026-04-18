В Испания разкриха трансферните мечти на Барселона: Големи имена ще пристигнат на "Камп Ноу"

Барселона сякаш се отърси от финансовата криза, която остана след ерата Бартомеу. Доказателство за това са големите трансферни планове, които каталунците си правят за предстоящото лято. Те искат да привлекат нов нападател, нов защитник, флангови футболист и най-накрая да оставят за постоянно Жоао Кансело на "Камп Ноу", твърди "Мундо депортиво". Португалецът вече изкара един период под наем в Барселона от Манчестър Сити, но тогава каталунците нямаха финансовата възможност да му предложат постоянен договор.

Браселона трябва да търси заместник на Левандовски

С напредването на възръстта на Робер Левандовски и изтичащият му в края на сезона договор, Барселона трябва да се снабди с нов нападател. От около моесец е ясно, че първата цел на каталунците ще бъде Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид. Но историята показва, че "дюшекчиите" не пускат звездите си току-така да правят трансфери в преките си конкуренти. Те ще искат много висока цена за услугите на аржентинеца, а от Барселона са готови да включат техен играч като разменна монета. В Испания се твърди, че това може да бъдат Макр Касадо или Феран Торес. Ако все пак сделката не просъществува други варианти за Барселона са Виктор Осимен от Галатасарай, Душан Влахович от Ювентус и Александър Сьорлот, отново от Атлетико Мадирд.

Маркъс Рашфорд и Жоао Кансело са под наем в Барселона

Ситуацията с фландовя футболист е по-лека. Там Барселона разполага с Маркъс Рашфорд под наем от Манчестър Юнайтед. Англичанинът възвърна формата си под ръководството на Ханзи Флик, но може и да не остане на "Камп Ноу", ако каталунците и манчестърци не се разберат за цена. Тогава резерните варианти на Барселона ще бъдат Виктор Муньос от Осасуна и Андреас Шелдерюп от Бенфика. Ситуацията с Муньос може да се усложни, тъй като и Реал Мадрид проявява интерес. Подобен е и казусът с Жоао Кансело, тъй като той също иска да остане за постоянно на "Камп Ноу". В момента той играе под наем от Ал Хилал, където договорът му е до лятото на 2027 г.

От Барселона почти са се разбрали с Алесандро Бастони

Централмният защитник също е наболяла тема в Барселона. В момента те са се насочили към един от най-добрите бранители в света - Алесандро Бастони от Интер. За италианеца е почти гарантирано, че ще напусне родната Сериа А след фиаското във финалния бараж за класиране на Мондиал 2026. Там Италия отпадна от Босна и Херцеговина, а Бастони си изкара червен картон в края на първото полувреме. Преговорите между играча и каталунците са на финалната права, но от страна на Интер, споразумение не е постигнато.

