Скръбна вест! Лекари се бориха за живота на запалянко пред очите на хиляди на стадиона

По време на домакинската футболна среща на тулския Арсенал срещу лидера Факел Воронеж, завършила с резултат 1:2, се разиграва трагичен инцидент. 66-годишен привърженик на домакините внезапно се почувствал зле на трибуните и загубил съзнание. Медицинският екип, осигуряващ срещата, реагирал незабавно и започнал оказване на първа помощ. Около десет минути по-късно на стадиона пристигнал и специализиран реанимационен екип, който се включил в опитите за спасяване на живота му. Въпреки бързата реакция и положените усилия, мъжът не успял да бъде реанимиран и починал.

66-годишен фен на "Арсенал" почина на трибуните по време на мача с "Факел"

От клуба изразиха дълбока скръб по повод случилото се. В официално изявление те подчертаха, че починалият е бил отдаден и верен фен, който е подкрепял отбора до последния си дъх. Ръководството на Арсенал отправи искрени съболезнования към неговото семейство, близки и приятели, като подчерта, че той ще остане в паметта на клуба като част от неговата общност и история.

„На 5 април, по време на мача на Арсенал срещу Факел от Воронеж, 66-годишен фен на Арсенал почина внезапно на трибуните. Той беше истински футболен фен и остана с Арсенал до последните си мигове. Изказваме искрените си съболезнования на семейството, близките и приятелите му“.