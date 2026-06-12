Мощен Алекс Николов поведе България към първа победа в Лигата на нациите!

Александър Николов изигра фантастичен мач за България във втория ден от Лигата на нациите в Бразилия. Нападателят ни буквално не остави шансове на Иран и нашите спечелиха с 3:0 (25:23, 25:19, 25:21). Така България заличи лошия привкус от първия двубой, когато загубихме с 1:3 от Белгия. И в първия мач Николов беше най-добрият в тима на Джанлоренцо Бленджини, но срещу „персите“ представянето му беше на световно ниво. За Алекс нямаше значение дали изпълнява начален удар, дали атакува и дали прави блокада – просто беше почти безгрешен. Преди година Иран ни победи с 3:0 и ни спря за първата осмица в Лигата на нациите, то сега отмъстихме по възможно най-категоричния начин.

България победи Иран във втория си мач от Лигата на нациите в Бразилия

Първият гейм беше равностоен до последния момент. Преднината се менеше почти непрекъснато между двата отбора. Равенството беше най-честият резултат. Грешките от начален удар, които направихме в първия двубой срещу Белгия, останаха в историята. Симеон Николов, Алекс Грозданов и Аспарух Аспарухов помагаха с всичко възможно на Алекс Николов, за да не направим още един загубен гейм. Последното равенство в резулната беше при 23:23. Тогава две български точки донесоха успеха.

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Във втория гейм бяхме още по-убедителни. Изключителни точки направи Алекс Николов, които изглеждаха почти загубени. Иранците бяха близо само в първата третина на частта. Въпреки че при 17:15 преднината ни не изглеждаше толкова голяма, разликата в класите беше повече от очевидна. Българите спечелиха гейма с 25:19.

Третата част също беше доста оспорвана и отново Николов взимаше нещата в ръцете си във важните неща. В тези моменти българите защитиха по най-добрия начин статута си на световни вицешампиони. Дори когато Иран успяваше да изравни резултата, не допускахме обрат. Накрая на мача Николов направи и ас, за да овенчае по страхотен начин играта си и да донесе победата на България. Звездата ни завърши двубоя с 24 точки, след като срещу Белгия направи 25.

След почивния ден утре ни предстоят мачове срещу Аржентина и Сърбия.

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