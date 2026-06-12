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Лудница на старта на Мондиал 2026! 3 червени картона и абсурдни решения в мач с малко футбол

12 юни 2026, 0:05 часа 567 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Лудница на старта на Мондиал 2026! 3 червени картона и абсурдни решения в мач с малко футбол

Мексико победи Южна Африка с 2:0 като домакин в откриващия мач на Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка! Мексиканците започнаха силно мача и откриха с ранен гол на Хулиан Киньонес. В началото на втората част ЮАР остана с човек по-малко, а в средата на полувремето Раул Хименес удвои. До края африканците си изкараха още един червен картон, а Мексико също подходи лековато и получи ненужен червен картон, който беше силно дискусионен дали трябваше да се показва.

Мексико доминира и победи слабия отбор на ЮАР

Още в петата минута дойде и първата голяма опасност в мача. Раул Хименес получи подаване от десния фланг и стреля остро към вратата на Южна Африка, но стражът Ронуен Уилямс изби в корнер. В деветата минута Мексико откри резултата. Африканската страна сбърка фатално при изнасянето на топката, след като вратарят Уилямс подаде към защитник, а той бе издебнат в гръб. Ерик Лира отне и подаде към Хулиан Киньонес, който откри - 1:0!

В следващите минути Мексико продължи да доминира на терена, докато за Африка бе трудно да стигне до противниковата врата. В края на полувремето домакините отново упражниха сериозен натиск, като първо Хименес стреля опасно, но не уцели целта, а малко след това голмайсторът Киньонес прати удар в страничната греда. Веднага след почивката ЮАР пак изгуби топката пред вратата си, но този път Мексико не се възползва.

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Мексико

3 червени картона през второто полувреме

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В 50-ата минута Южна Африка остана с човек по-малко на терена. Яя Ситхол извърши нарушение като последен в отбраната, спирайки съперников играч, който се канеше да нахлуе в наказателното поле. Главният съдия му показа червен картон. От последвалия пряк свободен удар на границата на пеналтерията Раул Хименес заложи на силата и прати топката в стената.

В средата на втората част Мексико най-после стигна до втори гол. Центриране в наказателното поле намери непокрития Раул Хименес, който се разписа с глава - 2:0! До края играта се успокои, а ЮАР завърши с девет души, след като Темба Зване удари играч на Мексико в лицето при единоборство и получи червен картон след преразглеждане с ВАР. А в 92-ата минута и Мексико остана с човек по-малко - Сесар Монтес бе изгонен с дискусионно решение за директен червен картон.

Така Мексико оглави група А с 3 точки, а ЮАР остава на дъното с 0 точки. Другите два отбора в групата са Южна Корея и Чехия, които ще се срещнат по-късно през нощта.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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