Бразилия и САЩ падат в капан още на старта! Прогнози за първите мачове на Мондиала | Точно попадение

Бразилия открива кампанията на големите фаворити на Мондиал 2026 в мегасблъсък, който може да се окаже ключов за съдбата им в турнира! Става дума за двубоя с Мароко, който няма да бъде никак лесен за спечелване. Около това мнение се обединиха в епизод 3 на "Точно попадение", посветен на първите мачове от Световното първенство. Спортните журналисти на Actualno.com и Sportlive.bg - Стефан Йорданов, Бойко Димитров, Янко Станчев и Николай Илиев, са категорични, че "капан" има и за домакина САЩ, който ще се изправи срещу много солидния в защита състав на Парагвай.

Как ще се справят домакините на Мондиал 2026 на старта на турнира в Северна Америка?

Мондиал 2026 се открива с мач между Мексико и Южна Африка, и то на митичния стадион "Ацтека". Мексико има исторически комплекс - с 60 мача на световни първенства без титла, най-много в историята. Но двете им най-добри представяния са точно като домакин: четвъртфинали през 1970 и 1986. Очаква се Мексико да владее топката, но не се знае дали ще има достатъчно острота да "отключи" ниския блок на Южна Африка. А Раул Хименес и Едсон Алварес са сред играчите, които трябва да се следят.

Република Корея - Чехия: равностоен мач и сблъсък на скорост и физика

Най-равностойният мач от първия ден на Мондиала е този между Република Корея и Чехия, където има сблъсък на скорост и физика. Корейците са много бързи и добре организирани, но пък чехите впечатляват с физическо присъствие и много солидна игра при статични положения - най-много голове от корнери в квалификациите в зона Европа (общо 7). Именно това може да бъде основното оръжие, с което чехите да надвият корейския си съперник, особено с присъствието на голаджия от ранга на Патрик Шик.

Канада играе за историческа победа на родна земя

Канада излиза за най-големия си мач на световно първенство - у дома срещу Босна и Херцеговина, където задължително трябва да се търси победа. До момента тимът е загубил всичките си 6 мача на световни първенства, но сега има домакински фактор, който задължава "кленовите листа" да играят за исторически първи успех. Босна ще разчита на големия си лидер Един Джеко, който дори и на 40-годишна възраст показва, че се намира в добра форма след силно представяне в квалификациите, пък и в заключителните мачове от клубния му сезон с Шалке.

Тактическият дуел между САЩ и Парагвай

Другият домакин - САЩ, ще срещне Парагвай в завързан тактически дуел, в който се очаква хората на Маурисио Почетино да владеят повече топката и да търсят директен футбол. А Парагвай пък ще заложи на солидна игра в защита, каквато демонстрира и в квалификациите. В последните си 10 мача на световни първенства парагвайците не са допуснали повече от 1 гол в нито един от тях. И ако САЩ не успее да вкара гол до 60-ата минута, то срещата може да влезе в руслото на гостуващия тим.

Освен анализи на първите четири мача, третият епизод на "Точно попадение" предложи и традиционната си "Игра за майстори", както и "В мишената" - с прогнози на четири мача. Сред четирите мача бе и този между Бразилия и Мароко. Какви прогнози дадоха спортните журналисти - гледайте в YouTube: