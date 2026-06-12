Пълно класиране в групите на Световното първенство 2026 - един отбор вече докосва елиминациите!

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде историческо по много причини. Една от тях е рекордният брой участници - цели 48. Съответно групите също ще бъдат най-многобройни в историята на световните първенства - 12. Освен това, за пръв път освен всички отбори, завършили на първо и второ място в групата си, осемте най-добри тима, завършили на трето място, също ще намерят мястото си на елиминациите. Това означава, че дори 1 победа в груповата фаза почти със сигурност ще осигурява класиране за елиминациите.

Мондиал 2026 започва на 11 юни с мач между домакина Мексико и ЮАР. А в тази статия ще можете да следите класирането груповата фаза.

Класиране в груповата фаза на Мондиал 2026

Група А

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Мексико 1 1 0 0 2:0 3 2 Чехия 0 0 0 0 0:0 0 3 Южна Корея 0 0 0 0 0:0 0 4 Южна Африка 1 0 0 1 0:2 0

Група B

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Канада 0 0 0 0 0:0 0 2 Босна и Херцеговина 0 0 0 0 0:0 0 3 Катар 0 0 0 0 0:0 0 4 Швейцария 0 0 0 0 0:0 0

Група C

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 2 Мароко 0 0 0 0 0:0 0 3 Хаити 0 0 0 0 0:0 0 4 Шотландия 0 0 0 0 0:0 0

Група D

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 САЩ 0 0 0 0 0:0 0 2 Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 3 Австралия 0 0 0 0 0:0 0 4 Турция 0 0 0 0 0:0 0

Група E

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Германия 0 0 0 0 0:0 0 2 Кюрасао 0 0 0 0 0:0 0 3 Кот Д’Ивоар 0 0 0 0 0:0 0 4 Еквадор 0 0 0 0 0:0 0

Група F

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Нидерландия 0 0 0 0 0:0 0 2 Япония 0 0 0 0 0:0 0 3 Швеция 0 0 0 0 0:0 0 4 Тунис 0 0 0 0 0:0 0

Група G

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Белгия 0 0 0 0 0:0 0 2 Египет 0 0 0 0 0:0 0 3 Иран 0 0 0 0 0:0 0 4 Нова Зеландия 0 0 0 0 0:0 0

Група H

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Испания 0 0 0 0 0:0 0 2 Кабо Верде 0 0 0 0 0:0 0 3 Саудитска Арабия 0 0 0 0 0:0 0 4 Уругвай 0 0 0 0 0:0 0

Група I

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Франция 0 0 0 0 0:0 0 2 Сенегал 0 0 0 0 0:0 0 3 Ирак 0 0 0 0 0:0 0 4 Норвегия 0 0 0 0 0:0 0

Група J

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Аржентина 0 0 0 0 0:0 0 2 Алжир 0 0 0 0 0:0 0 3 Австрия 0 0 0 0 0:0 0 4 Йордания 0 0 0 0 0:0 0

Група K

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Португалия 0 0 0 0 0:0 0 2 ДР Конго 0 0 0 0 0:0 0 3 Узбекистан 0 0 0 0 0:0 0 4 Колумбия 0 0 0 0 0:0 0

Група L

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Англия 0 0 0 0 0:0 0 2 Хърватия 0 0 0 0 0:0 0 3 Гана 0 0 0 0 0:0 0 4 Панама 0 0 0 0 0:0 0