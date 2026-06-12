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Тръмп: Вероятно през уикенда ще подпишем мирно споразумение с Иран (ВИДЕО)

12 юни 2026, 1:45 часа 393 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп: Вероятно през уикенда ще подпишем мирно споразумение с Иран (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е постигнал "страхотно  споразумение" относно войната в Иран и че документите ще бъдат подписани скоро, като финализирането е възможно в следващите няколко дни. През репортери в Овалния кабинет Тръмп допълни, че няма да може да присъства лично, но вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще бъде на подписването на споразумението между САЩ и Иран, което се очаква да се състои в Европа, вероятно в Турция, още този уикенд.

Той обаче уточни, че не иска да се ангажира с точна дата. „Мисля, че ще се случи бързо. Не искам да назовавам срок, защото тогава ще кажете, че не съм го спазил. Това няма да има голямо значение, защото сделката ще бъде подписана“, обяви Тръмп.

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Американският президент посочи, че е научил, че върховният лидер на Иран е одобрил сделката.

„Смятам, че тези хора са много по-рационални от онези, които вече не са сред нас. Това е различна група и смятам, че е по-умна група, която има разум. Всички те са одобрили сделката“, заяви той.

На въпрос какво го кара да вярва, че този път Иран ще подпише споразумението, след като самият Тръмп нееднократно обвини режима в Техеран, че го разиграват, той отговори: „Нивото на ентусиазъм при тях. Ударихме ги много силно през последните три дни. Щяхме да ги ударим още по-силно тази вечер, обяснихме им какво точно мислим да направим и те го разбраха, защото нямат военноморски сили“.

„Те отнесоха много сериозни удари от нас. Те получиха удар, какъвто малко хора биха могли да понесат. И те искат да сключат сделка много повече от мен“, заяви Тръмп.

Тръмп коментира и въпроса със заплахата да превземе ключовия остров Харг. „Ако подпишат споразумението, тази опция отпада. Те не бяха особено щастливи, когато разбраха, че възнамерявам да ударя острова“, обясни той.

Тръмп отново защити решението си да започне удари срещу Иран. „Искате да видите хаос? Искате да видите смърт и разрушение? Позволете на Иран да има ядрено оръжие“, обясни той.

„Иран няма, по никакъв начин, форма или вид, да изгради ядрено оръжие или да закупя ядрено оръжие“, категоричен бе Тръмп.

Американският президент изненада всички с твърдението, че Ормузкият проток е отворен. „Протокът е отворен. Протокът вече е отворен от няколко месеца, но вие просто не сте знаели за това“, каза той.

Въпреки това той обясни, че блокадата от американска страна ще бъде вдигната веднага след подписване на споразумението. „Това е част от сделката и ще видите как цените на петрола падат“, каза Тръмп.

От иранска страна попариха оптимизма на Тръмп

Иранската държавна медия обаче уточни, че черновата на споразумението все още не е получила окончателно одобрение от Техеран. Според информирани източници, САЩ са се отказали от настояването си за промени в 14-точковия отговор на Иран, след като военния и дипломатически натиск са се провалили. Иран отхвърли най-новите предложени промени, а текстът все още е на разглеждане от съответните ирански институции. Докато този процес не приключи, други доклади и спекулации трябва да се третират с повишено внимание.

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Доналд Тръмп мирно споразумение война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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