Тръмп: Вероятно през уикенда ще подпишем мирно споразумение с Иран (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е постигнал "страхотно споразумение" относно войната в Иран и че документите ще бъдат подписани скоро, като финализирането е възможно в следващите няколко дни. През репортери в Овалния кабинет Тръмп допълни, че няма да може да присъства лично, но вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще бъде на подписването на споразумението между САЩ и Иран, което се очаква да се състои в Европа, вероятно в Турция, още този уикенд.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 11, 2026
There could be a signing over the weekend in Europe.
I won't be able to be there, but JD Vance will be there. pic.twitter.com/y6DQE8ayEs
Reporter: How confident are you that there will be a signing this weekend with Iran?— Clash Report (@clashreport) June 11, 2026
Trump: It will be soon—maybe this weekend. pic.twitter.com/j1cyCEN29u
Той обаче уточни, че не иска да се ангажира с точна дата. „Мисля, че ще се случи бързо. Не искам да назовавам срок, защото тогава ще кажете, че не съм го спазил. Това няма да има голямо значение, защото сделката ще бъде подписана“, обяви Тръмп.
Reporter: What is your deadline to get from this to a final deal?— Clash Report (@clashreport) June 11, 2026
Trump: I don't want to say a deadline because then you'll say I didn't meet the deadline.
It is not going to matter much because it is going to get signed. pic.twitter.com/bgaeVHADAE
Американският президент посочи, че е научил, че върховният лидер на Иран е одобрил сделката.
Reporter: Has Iran's Supreme Leader approved this deal?— Clash Report (@clashreport) June 11, 2026
Trump: I understand the answer is yes. pic.twitter.com/FIERbFjIA5
„Смятам, че тези хора са много по-рационални от онези, които вече не са сред нас. Това е различна група и смятам, че е по-умна група, която има разум. Всички те са одобрили сделката“, заяви той.
Trump on Iranian leadership:— Clash Report (@clashreport) June 11, 2026
I find these people to be much more rational than the people who are no longer with us.
This is a different group, and I think it's a smarter group that has reason.
They have all approved the deal. pic.twitter.com/Vt0wimgkYS
На въпрос какво го кара да вярва, че този път Иран ще подпише споразумението, след като самият Тръмп нееднократно обвини режима в Техеран, че го разиграват, той отговори: „Нивото на ентусиазъм при тях. Ударихме ги много силно през последните три дни. Щяхме да ги ударим още по-силно тази вечер, обяснихме им какво точно мислим да направим и те го разбраха, защото нямат военноморски сили“.
Reporter: You said yesterday that Iran may be tapping along the U.S. What makes you believe that they are sincere this time in wanting to pursue diplomacy?— Clash Report (@clashreport) June 11, 2026
Trump: It's the level of enthusiasm, beginning with that. We were hitting them very hard for the last three days. pic.twitter.com/EkybAkR5Js
„Те отнесоха много сериозни удари от нас. Те получиха удар, какъвто малко хора биха могли да понесат. И те искат да сключат сделка много повече от мен“, заяви Тръмп.
Reporter: You have said before that Iran and the U.S. were close to a deal. It has not happened yet. Why are you so convinced that this time is different?— Clash Report (@clashreport) June 11, 2026
Trump: Because they've taken a pounding. They've taken a pounding like very few people could take. And they want to make a… pic.twitter.com/UuPT3IBXpp
Тръмп коментира и въпроса със заплахата да превземе ключовия остров Харг. „Ако подпишат споразумението, тази опция отпада. Те не бяха особено щастливи, когато разбраха, че възнамерявам да ударя острова“, обясни той.
Reporter: Is the Kharg Island operation off the table?— Clash Report (@clashreport) June 11, 2026
Trump: Well, now it would be. If we signed this agreement, it would be.
They weren't so thrilled when they heard that that's what I would have done. pic.twitter.com/WqsFHnfayb
Тръмп отново защити решението си да започне удари срещу Иран. „Искате да видите хаос? Искате да видите смърт и разрушение? Позволете на Иран да има ядрено оръжие“, обясни той.
Trump:— Clash Report (@clashreport) June 11, 2026
You want to see turmoil? You want to see death and destruction?
Let Iran have a nuclear weapon. pic.twitter.com/hQFhPg55dV
„Иран няма, по никакъв начин, форма или вид, да изгради ядрено оръжие или да закупя ядрено оръжие“, категоричен бе Тръмп.
Trump claims:— Clash Report (@clashreport) June 11, 2026
Iran will, in no way, shape, or form, build a nuclear weapon or purchase a nuclear weapon. pic.twitter.com/ZkHyiBVuoE
Американският президент изненада всички с твърдението, че Ормузкият проток е отворен. „Протокът е отворен. Протокът вече е отворен от няколко месеца, но вие просто не сте знаели за това“, каза той.
Trump claims:— Clash Report (@clashreport) June 11, 2026
The strait is open. The strait has been open for a number of months already, but you just didn't know about it. pic.twitter.com/qpT9TQ3Sv1
Въпреки това той обясни, че блокадата от американска страна ще бъде вдигната веднага след подписване на споразумението. „Това е част от сделката и ще видите как цените на петрола падат“, каза Тръмп.
Reporter: When this deal is signed, is the U.S. going to immediately lift the blockade?— Clash Report (@clashreport) June 11, 2026
Trump: Yes, it's part of the deal. pic.twitter.com/H03Q2vX3CO
От иранска страна попариха оптимизма на Тръмп
Иранската държавна медия обаче уточни, че черновата на споразумението все още не е получила окончателно одобрение от Техеран. Според информирани източници, САЩ са се отказали от настояването си за промени в 14-точковия отговор на Иран, след като военния и дипломатически натиск са се провалили. Иран отхвърли най-новите предложени промени, а текстът все още е на разглеждане от съответните ирански институции. Докато този процес не приключи, други доклади и спекулации трябва да се третират с повишено внимание.