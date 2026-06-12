Официално: Реал Мадрид обяви Моуриньо и разкри интересен детайл от договора му

Реал Мадрид официално обяви назначаването на Жозе Моуриньо за старши треньор на отбора. Клубът разкри и интересен детайл от договора му - продължителността на контракта, която е до юни 2029 година. "Кралете" дават 3-годишен договор на 63-годишния португалски треньор, което да му позволи да разгърне идеите си на "Бернабеу". Треньорът ще се присъедини към отбора на 13 юли за началото на предсезонната подготовка.

Моуриньо получи 3-годишен договор в Реал Мадрид

За последно Моуриньо беше начело на Бенфика, където той ръководеше отбора от септември 2025 г. Португалският клуб обяви, че Реал Мадрид е платил клаузата за откупуване от 15 милиона евро, предвидена в договора на треньора. Моуриньо преди това работи в Реал Мадрид от юли 2010 г. до юни 2013 г. Под негово ръководство Кралският клуб спечели испанското първенство, Купата на Испания и Суперкупата на Испания.

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Реал Мадрид започна сезон 2025/26 под ръководството на Чаби Алонсо, но след оставката му през януари 2026 г., Алваро Арбелоа пое поста. Те завършиха втори в испанската лига, бяха елиминирани на осминафиналите за Купата на краля, губейки с 3:2 от Албасете, и стигнаха до четвъртфиналите на Шампионската лига, където загубиха с общ резултат 6:4 от Байерн Мюнхен.

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес получи документа си за преизбиране на поста, съобщиха от клуба. На 8 юни 79-годишният служител спечели изборите с 65 процента от гласовете. Неговият опонент, бизнесменът Енрике Рикелме, получи 35 процента от гласовете.

Реал Мадрид удостои папа Лъв XIV с титлата почетен член на клуба, съобщи пресслужбата на клуба. „По този начин Реал Мадрид демонстрира своето възхищение и признание към универсална фигура, която представлява милиарди хора и насърчава мира, солидарността и справедливостта по целия свят“, се казва в официалното изявление на клуба.

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