Най-много "сухи мрежи" на Световното първенство 2026 (класиране)

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико започва днес. То стана историческо по много причини, а една от тях е рекордният брой участици - цели 48. Това означава и рекорден брой мачове - 104. Това са цели 40 срещи повече от Мондиал 2022, където бяха проведени 64 сблъсъка, а участниците бяха 32. Повече мачове със сигурност означава повече голове, но и повече шансове за страхотни вратарски изяви. А накрая "Златната ръкавица" взима стражът с най-много мачове без допуснат гол. В тази статия можете да следите класирането на вратарите с най-много "сухи мрежи".

Последвайте ни в Google News Showcase , за да получавате още актуални новини.