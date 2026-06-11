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Най-много "сухи мрежи" на Световното първенство 2026 (класиране)

11 юни 2026, 14:50 часа 590 прочитания 0 коментара

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико започва днес. То стана историческо по много причини, а една от тях е рекордният брой участици - цели 48. Това означава и рекорден брой мачове - 104. Това са цели 40 срещи повече от Мондиал 2022, където бяха проведени 64 сблъсъка, а участниците бяха 32. Повече мачове със сигурност означава повече голове, но и повече шансове за страхотни вратарски изяви. А накрая "Златната ръкавица" взима стражът с най-много мачове без допуснат гол. В тази статия можете да следите класирането на вратарите с най-много "сухи мрежи".

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Световно първенство по футбол 2026
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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