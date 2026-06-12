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Марк Рюте: Ядреният чадър на Америка гарантира свободата на Европа

12 юни 2026, 1:05 часа 228 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Марк Рюте: Ядреният чадър на Америка гарантира свободата на Европа

Съединените американски щати ще защитават европейските страни в рамките на Алианса в случай на агресия срещу тях. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на пресконференция с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, според Suspilne. Според него фактите показват, че САЩ не само декларират ангажимента си към НАТО, но и го демонстрират на практика. В този контекст Рюте даде пример с настоящото присъствие на над 80 000 американски войници в Европа.

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„Американският ядрен чадър остава основната гаранция за европейската свобода. Виждам тези проучвания - че само 11% от европейците смятат САЩ за съюзник, но фактите говорят сами за себе си“, каза генералният секретар. Той заключи, че присъствието на американски войски в Европа и техният принос към колективната отбрана на НАТО показват, че Съединените щати остават ангажирани с Алианса.

Изтегляне на американските войски от Европа

Съединените щати официално започнаха мащабно изтегляне на силите си от Германия в началото на май. Прессекретарят на Пентагона Шон Парнел отбеляза, че преместването на военнослужещи и техните семейства се планира да приключи в рамките на 6-12 месеца. Въпреки че базата няма да бъде затворена напълно, броят на персонала там ще бъде намален до 5000-8000 души.

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В момента в Германия са разположени приблизително 40 000 американски войници – 16 000 в Графенвьор и 10 000 във Вилзек. Заедно с техните семейства, това са повече от 30 000 души.

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НАТО САЩ Марк Рюте война Украйна ядрен чадър
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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